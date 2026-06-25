Le foto del 39esimo compleanno di Chiara Ferragni: c'è anche José Hernandez
© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
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L'influencer ha fatto parlare di sé per la scelta di mostrarsi con una t-shirt della nazionale della Colombia (patria del suo compagno, José Hernandez) in occasione dei Mondiali
Chiara Ferragni con maglie legate al calcio colombiano © Instagram
Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé sui social dopo aver pubblicato una nuova storia in cui indossa una maglia legata al calcio colombiano. Un dettaglio apparentemente estetico, ma che si inserisce in una piccola “trama” social iniziata già nei mesi scorsi e che sembra raccontare una simpatia crescente per la nazionale della Colombia, che in questi anni si è spesso affermata anche sulla scena internazionale.
Non è infatti la prima volta che l’imprenditrice digitale italiana appare con un riferimento calcistico legato alla Colombia. Già a febbraio aveva condiviso una foto in cui indossava una maglia del Junior de Barranquilla, club tra i più noti del campionato colombiano, protagonista frequente nelle competizioni nazionali e internazionali.
In quell’occasione l’immagine aveva rapidamente fatto il giro dei social, generando curiosità tra i tifosi sudamericani e commenti entusiasti da parte dei sostenitori della squadra, che hanno visto nel gesto della Ferragni un riconoscimento inaspettato e di grande visibilità per il club.
Sotto il post dell’imprenditrice italiana non sono mancati commenti positivi e messaggi di apprezzamento da parte dei sostenitori del Junior. L’immagine ha infatti rafforzato l’idea di un club sempre più presente nell’immaginario pop internazionale.
Non è la prima volta che personalità di rilievo indossano la maglia della squadra di Barranquilla: nel tempo, il club è stato associato a diverse figure note a livello globale, consolidando così una certa visibilità anche oltre il contesto sportivo.
A distanza di mesi, la scena si è ripetuta. Ferragni ha pubblicato una nuova storia Instagram in cui compare ancora una volta con una maglia riconducibile all’universo calcistico colombiano.
Il contesto ha alimentato diverse interpretazioni: secondo molti utenti, il gesto potrebbe essere legato a un sostegno simbolico alla nazionale della Colombia ai Mondiali, anche in linea con le preferenze calcistiche del suo compagno, José Hernandez. L'influencer ha indossato la maglia il giorno successivo alla partita in cui la nazionale colombiana ha battuto il Congo con un punteggio di 1-0, dunque il suo gesto potrebbe essere anche interpretato come una celebrazione del recente trionfo.
© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
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