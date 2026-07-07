"Poi il discorso dei social è diventato molto importante, ci sono stato dietro per un po' ma alla fine ho dovuto fare una scelta, la mia salute mentale o il dover pensare a che post faccio tutti i giorni”, continua il rapper. La data simbolo della crisi fra i due è il primo giugno 2018, quando Fedez debutta allo stadio San Siro di Milano. Un traguardo storico che, dietro le quinte, J Ax ha vissuto con fatica: il rapper ha ammesso di essere arrivato a quell'appuntamento già provato e con il desiderio di tirarsi fuori, perché il progetto aveva preso una direzione che non condivideva più.