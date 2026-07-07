J Ax sulla fine dell'amicizia con Fedez: "C'era una penale milionaria, nessuno poteva parlare"
Al BSMT il rapper svela il patto di riservatezza che per otto anni ha blindato uno dei divorzi più discussi del pop italiano: la crisi nascosta dietro il trionfo di San Siro, l'addio all'etichetta discografica e il disgelo arrivato con "Disco Paradise"
Fedez e J-Ax © Ufficio stampa
Un contratto blindato, con penali da capogiro, a sigillare uno dei divorzi più chiacchierati della musica italiana. È il retroscena svelato da J Ax al podcast BSMT, dove il rapper ha parlato in maniera approfondita della fine dell'amicizia con il collega Fedez. Se per anni nessuno dei due ha mai spiegato davvero cosa fosse successo nel 2018, il motivo ora è chiaro: al momento della separazione entrambi firmarono un accordo di riservatezza che vietava di parlarne pubblicamente, pena il pagamento di cifre milionarie.
Un'alleanza perfetta sulla carta
J Ax ha ricostruito un rapporto di amicizia che all'inizio sembrava non avere punti deboli. Da una parte c'era lui, veterano della scena hip hop e volto storico del rap italiano; dall'altra un Fedez in piena ascesa. L'incastro tra le due generazioni ha prodotto successi da record come "Vorrei ma non posto" e "Comunisti col Rolex", oltre alla nascita di un'etichetta comune, costruita su una visione condivisa. "Lui era quello che stava arrivando, io rappresentavo la storia", ha dichiarato Ax.
San Siro, il punto di non ritorno
"Poi il discorso dei social è diventato molto importante, ci sono stato dietro per un po' ma alla fine ho dovuto fare una scelta, la mia salute mentale o il dover pensare a che post faccio tutti i giorni”, continua il rapper. La data simbolo della crisi fra i due è il primo giugno 2018, quando Fedez debutta allo stadio San Siro di Milano. Un traguardo storico che, dietro le quinte, J Ax ha vissuto con fatica: il rapper ha ammesso di essere arrivato a quell'appuntamento già provato e con il desiderio di tirarsi fuori, perché il progetto aveva preso una direzione che non condivideva più.
Il contratto di riservatezza infranto da Fedez
Poco dopo la rottura diventa ufficiale: J Ax esce dall'etichetta discografica e le strade dei due si dividono. È in quel momento che viene firmata la clausola di riservatezza milionaria. Un patto che, secondo il racconto del rapper, Fedez avrebbe però infranto raccontando la sua versione nel programma di Peter Gomez. J Ax avrebbe potuto far valere la penale. "Non l'ho fatto prima di tutto per rispetto, non avevo bisogno di passare per il buono della situazione. Volevo tutelare i figli che ci ascoltavano", ha raccontato ai microfoni del podcast.
La pace suggellata da "Disco Paradise"
Il gelo si è sciolto solo nel 2023, quando i due hanno sorpreso tutti annunciando un brano insieme, "Disco Paradise", realizzato con Annalisa e diventato uno dei tormentoni di quell'estate. Un ritorno che J Ax paragona a quei genitori separati che si ritrovano a tavola per i pranzi di Natale: la storia era troppo bella per non essere raccontata, e la reunion ha chiuso il cerchio davanti al pubblico. Quanto al mondo di Fedez e a tutto ciò che vi ruota attorno, il rapper dice di non averlo mai frequentato.