© Instagram | Veronica Ferraro
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L'imprenditrice digitale ha difeso l'amica nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato anche del marito, ex di Annalisa, conosciuto grazie a Fedez
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Veronica Ferraro (38 anni) è tornata a raccontarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua carriera, la vita privata e il rapporto con Chiara Ferragni (39 anni). L'imprenditrice digitale, che oggi conta circa 1,3 milioni di follower su Instagram, ha ricordato gli anni precedenti al successo. Prima di diventare un volto noto del mondo digitale, Veronica Ferraro ha seguito un percorso molto diverso. "Ho frequentato il liceo Berchet, poi Giurisprudenza cambiando in Lettere", ha raccontato. La laurea, però, è rimasta in sospeso: "Mi mancano tre esami, tra cui lo scritto di latino. Ultimamente ho pensato che potrei provare a laurearmi".
Gli anni prima della popolarità sono stati fatti anche di lavori lontani dal mondo degli influencer. "Ho fatto la commessa per diversi anni, in una catena di vestiti. Mi promossero a visual merchandiser". Durante l'estate lavorava invece come cameriera: "Ero in una pensione a Pietra Ligure, un posto frequentato solo da anziani. Ricordo una signora che mi diceva che assomigliavo a Michelle Hunziker".
L'avvicinamento ai social è arrivato quasi naturalmente, grazie alla passione per la fotografia. "All'inizio non ero io il soggetto ma amici e paesaggi. Le caricavo su Flickr, una piattaforma nata prima di Instagram". Poi il passaggio ai blog: "Chiara aveva aperto The Blonde Salad e mi spinse a fare lo stesso. Mi piacevano molto i blog americani". Da quell'esperienza nacque The Fashion Fruit, progetto che Ferraro ha portato avanti prima che Instagram cambiasse completamente il panorama digitale: "Poi arrivò Instagram e risucchiò tutti i blog".
Parlando del ruolo avuto da Chiara Ferragni nel mondo della comunicazione digitale, Veronica Ferraro non ha dubbi: "Ha creato una professione. È stata una pioniera". Secondo l'imprenditrice, il successo della collega è stato costruito soprattutto grazie alla capacità di anticipare i cambiamenti: "Ha sempre avuto una visione molto rapida del settore e uno sguardo rivolto al trend successivo. È sempre stata concentrata sul business". Ferraro ha difeso anche il percorso personale dell'amica: "Ha fatto tutto da sola, senza scorciatoie né agganci". Un rapporto rimasto solido nonostante i momenti più difficili: "Non è mai cambiata, neppure all'apice del successo: i suoi amici sono rimasti gli stessi".
Ripensando alle vicende che hanno travolto l'influencer negli ultimi anni, Veronica ammette di essere rimasta profondamente colpita. "Non mi sarei mai aspettata quello che è successo. Le è crollato tutto il mondo addosso nello stesso momento. È stata dipinta come Satana", ha dichiarato, ricordando anche un episodio che l'ha particolarmente colpita: durante una festa di paese venne persino organizzato un rogo con una sua effigie.
Per Ferraro si è trattato di una reazione sproporzionata rispetto ai fatti. A sostegno del suo racconto ha ricordato anche un episodio vissuto insieme a Rapallo, in un periodo complicato per Ferragni: "Una mattina lei scoppiò in lacrime. Aprimmo la finestra, sul mare: tra le nuvole spuntò un raggio di sole. La abbracciai e le dissi: Vedrai che prima o poi lo vedrai anche tu". Un momento che Chiara avrebbe poi ricordato durante il matrimonio di Veronica.
Nel corso dell'intervista Ferraro ha raccontato anche la nascita della relazione con il produttore e autore Davide Simonetta (43 anni), oggi suo marito. Il primo contatto avvenne indirettamente durante una vacanza in Puglia con Chiara Ferragni e Fedez. Fu proprio il rapper a parlarle continuamente del suo produttore, definendolo un genio. "Ero in Puglia con Chiara e Fedez, era il suo produttore. Diceva: "Simonetta è un genio", io pensavo fosse una donna", ha raccontato. Il primo incontro arrivò poco dopo, durante una cena a Milano. L'interesse reciproco fu immediato, anche se entrambi stavano vivendo altre relazioni e il rapporto impiegò tempo prima di trasformarsi in una storia d'amore.
La svolta arrivò durante il Festival di Sanremo 2022. Simonetta aveva firmato "Sesso occasionale" di Tananai, classificatasi all'ultimo posto. Mentre il cantante riuscì a trasformare quel risultato in un trampolino per la propria carriera, Davide ne rimase profondamente deluso e, come racconta Veronica, l'unica persona con cui desiderava stare quella notte era proprio lei.
Ferraro ha ricordato anche il matrimonio con Davide Simonetta, evento che attirò molta attenzione sui social per la presenza di numerosi artisti. Tra gli ospiti si esibirono spontaneamente Dargen D'Amico, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Emma Marrone e Tananai, mentre Achille Lauro partecipò alla prima parte della festa. L'unica esibizione già programmata era quella di Annalisa, ex compagna di Simonetta, che cantò durante la cerimonia.
La presenza di Annalisa non rappresentò un problema. "Sono stati cinque anni insieme. Ma al matrimonio c'era anche il mio ex marito Giorgio. Quando stai tanto con qualcuno e resta un bel legame, si costruisce quasi una famiglia".
L'influencer ha affrontato anche un tema molto personale: il percorso di procreazione medicalmente assistita che lei e Davide Simonetta hanno intrapreso prima della nascita del figlio Orlando. Dopo circa un anno di tentativi senza successo e diversi test negativi, la coppia comprese che qualcosa non stava andando come sperato e decise di ricorrere alla PMA. Veronica ha spiegato di aver scelto di raccontare pubblicamente quell'esperienza quando il tema era ancora poco discusso, condividendo anche contenuti dedicati al congelamento e alla conservazione degli ovociti. Ancora oggi, racconta, riceve quotidianamente messaggi di persone che la ringraziano per aver contribuito a rompere un tabù.
Guardando avanti, Veronica Ferraro immagina un futuro più lontano dai riflettori. Pur riconoscendo che il lavoro da influencer le abbia permesso di vivere esperienze straordinarie e di trasformare una passione in una professione, ammette anche di provare un certo senso di responsabilità per i privilegi che questo mestiere comporta. Oggi, però, la sua priorità resta la famiglia. Oggi la coppia si dice pienamente felice: "Siamo immensamente felici". Anche se la maternità ha cambiato gli equilibri: "Ogni tanto rimpiangiamo il poco tempo in cui siamo stati solo io e Davide, quella leggerezza". Il presente, però, resta tutto da vivere: "Mi godo ogni istante della crescita di Orlando, so già che mi mancherà da morire questo periodo".