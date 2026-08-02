Parlando del ruolo avuto da Chiara Ferragni nel mondo della comunicazione digitale, Veronica Ferraro non ha dubbi: "Ha creato una professione. È stata una pioniera". Secondo l'imprenditrice, il successo della collega è stato costruito soprattutto grazie alla capacità di anticipare i cambiamenti: "Ha sempre avuto una visione molto rapida del settore e uno sguardo rivolto al trend successivo. È sempre stata concentrata sul business". Ferraro ha difeso anche il percorso personale dell'amica: "Ha fatto tutto da sola, senza scorciatoie né agganci". Un rapporto rimasto solido nonostante i momenti più difficili: "Non è mai cambiata, neppure all'apice del successo: i suoi amici sono rimasti gli stessi".