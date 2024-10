Bufera su Chiara Ferragni, ma lei va al party degli amici

Per Chiara Ferragni doveva essere un weekend nero dopo la chiusura delle indagini per truffa aggravata nella vicenda del pandoro-gate e le voci che la vogliono a un passo dalla separazione… consensuale! La nuova strategia di vita dell’imprenditrice digitale non è però quella di piangersi addosso o chiudersi in casa (o meglio, nel lussuoso appartamento milanese), ma tutt’altro. E così ha fatto i bagagli ed è partita per un fine settimana tra i vigneti con i bambini e al rientro in città è andata al party di compleanno degli amici Veronica Ferraro e Angelo Tropea insieme alle sorelle.