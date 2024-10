Per Chiara Ferragni “bagno di folla” in Grecia: è tornata glamour

"Mi fa strano, non parlavo da una vita, mi mancava e voglio tornare a farlo pian piano", così Chiara Ferragni ha rotto il silenzio con i fan rivolgendosi a loro e raccontando il suo malessere. L’influencer è ad Atene per un evento che riguarda il suo brand di make up: "Sono arrivata ieri ma sono stata malissimo, tutto il giorno a letto, è strano perché non so cosa stia succedendo al mio fisico". L’imprenditrice digitale sempre imperturbabile e impeccabile mostra le sue debolezze: "Anche settimana scorsa sono stata quattro giorni a letto a casa perché sono stata ko, super influenzata. Poi sono stata bene il weekend, sono uscita un po', poi sono tornata a stare di me…a".