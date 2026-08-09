Chiara Ferragni è tornata a parlare con grande franchezza del proprio rapporto con il corpo e con i trattamenti estetici. In una serie di risposte ai follower, l'influencer e imprenditrice si è mostrata al naturale, struccata e in accappatoio, affrontando senza filtri un tema che le sta chiaramente a cuore: i cambiamenti fisici devono essere scelti solo per se stessi, mai per compiacere qualcun altro. Nel racconto ha anche spiegato quali ritocchi ha fatto, quali continua a considerare accettabili e quali invece non rifarebbe.