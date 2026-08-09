© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni a Formentera
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L'influencer ha anche parlato di una persona che provò a spingerla a rifarsi il seno e ha invitato i suoi follower a prendere certe decisioni in autonomia
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Chiara Ferragni è tornata a parlare con grande franchezza del proprio rapporto con il corpo e con i trattamenti estetici. In una serie di risposte ai follower, l'influencer e imprenditrice si è mostrata al naturale, struccata e in accappatoio, affrontando senza filtri un tema che le sta chiaramente a cuore: i cambiamenti fisici devono essere scelti solo per se stessi, mai per compiacere qualcun altro. Nel racconto ha anche spiegato quali ritocchi ha fatto, quali continua a considerare accettabili e quali invece non rifarebbe.
© Instagram | Chiara Ferragni
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Ferragni ha collegato questa fase della sua vita a un momento che definisce più libero e positivo, arrivato dopo le vicende del Pandoro Gate. Nel dialogo con i fan ha spiegato di sentirsi più serena e più vicina a una versione di se stessa che sente autentica, tanto da mostrarsi in modo semplice e senza maschere. Proprio da questa nuova consapevolezza è partito il suo discorso sui trattamenti estetici, affrontato con sincerità e con l'intenzione di chiarire senza ambiguità il proprio punto di vista.
Alle domande di chi le ha fatto notare una possibile contraddizione tra l'accettazione di sé e i piccoli ritocchi, Ferragni ha risposto senza esitazioni. Ha confermato di ricorrere al botox, precisando però che si tratta dell'unico trattamento estetico che utilizza regolarmente.
"Ho letto alcuni commenti: 'Dici di accettarti, però fai il botox'. Sì, faccio il botox. È l’unica cosa che faccio", ha spiegato, aggiungendo di avere comunque rughe e tratti naturali che non intende cancellare. La sua posizione, ha chiarito, non è contraria ai trattamenti estetici in assoluto, ma piuttosto all'idea di trasformare il volto fino a renderlo irriconoscibile.
Ferragni ha infatti detto di non amare su di sé quei ritocchi che modificano in maniera evidente i lineamenti. Per questo, ha ribadito che ognuno dovrebbe scegliere liberamente, purché il cambiamento sia fatto per sé e non per inseguire aspettative esterne. Tra i progetti futuri ha anche citato il desiderio di sottoporsi al laser in autunno, con l'obiettivo di rendere la pelle più uniforme.
Nel suo racconto Ferragni ha anche indicato un trattamento di cui oggi si pente. Ha detto di aver fatto il filler sotto gli occhi circa dieci anni fa, ma di essersene poi pentita perché il risultato sul suo viso era diventato eccessivo e poco armonioso. "Poi è diventato troppo gonfio e su di me era terribile, quindi l’ho fatto sciogliere", ha raccontato, spiegando di aver scelto di rimuoverlo proprio perché non si riconosceva più in quell'effetto.
Tra gli episodi più significativi condivisi dall'influencer c'è anche quello legato a una vecchia relazione. Ferragni ha raccontato che un ex, senza fare nomi, aveva cercato di convincerla a rifarsi il seno. Lei stessa ha ammesso di averci pensato per un momento.
"Ho sempre amato tantissimo il mio seno", ha raccontato, spiegando di essere sempre stata soddisfatta del proprio corpo e di aver persino considerato una fortuna il fatto di avere un seno piccolo rispetto al resto della sua famiglia. Con il tempo, ha aggiunto, il seno è diventato leggermente più grande anche a causa dell'aumento di peso, ma il suo giudizio positivo non è mai cambiato.
Ferragni ha ricordato che quel ragazzo le diceva di trovare il suo corpo perfetto, ma continuava a suggerirle che con un seno più grande sarebbe stata più sexy. Proprio quelle parole, ha spiegato, le si sono fissate in testa al punto da farle considerare davvero l'ipotesi dell'intervento.
Alla fine del suo racconto, Ferragni ha voluto lanciare un messaggio netto a chi si trova in una situazione simile. Se un cambiamento viene desiderato davvero per sentirsi meglio con se stessi, ha detto, può avere senso farlo. Ma se nasce da insicurezze alimentate da qualcun altro, allora va considerato un segnale d'allarme.
"Se lo fai perché qualcun altro ti ha fatto sentire insicura, prima di tutto è un campanello d’allarme. E secondo, non farlo", ha concluso. Una riflessione che riporta al centro il tema dell'autostima e della pressione che, soprattutto online, può incidere profondamente sull'immagine che si ha di sé.
Oltre a rispondere alle domande dei follower, Chiara Ferragni ha anche pubblicato alcune storie legate al suo viaggio a Formentera, dove si sta godendo un po' di relax insieme alla famiglia.