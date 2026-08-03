Fedez e lo scatto con baby Edoardo, ma i fan lo sgridano: "Su Facebook la foto profilo è con Chiara"
Il rapper ritrova la serenità dopo il ricovero in ospedale concedendosi un soggiorno lontano dai riflettori insieme al piccolo nato a luglio, primo figlio con la nuova compagna Giulia Honegger
Fedez sta tornando alla vita di tutti i giorni. Dopo il ricovero in ospedale, il rapper ha condiviso sui social un tenero scatto che lo ritrae per mano al piccolo Edoardo Lupo, nato il 18 luglio, primo figlio con la nuova compagna Giulia Honegger. A far loro compagnia, con una grande dose di affetto, c'è il golden retriever Silvio. Uno scatto che racconta la vacanza in famiglia, dopo un'altra storia Instagram che ritraeva Silvio e Maurizio, un piccolo chihuahua, a bordo del jet privato. "Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo", aveva scritto Fedez raccontando i momenti di tensione in ospedale.
Uno stop necessario
Prendersi una pausa autentica e lontana dai riflettori. Questo l'obiettivo del rapper dopo un periodo in cui la sua vita privata è stata costantemente al centro dell'attenzione, divisa tra la felicità per la nascita del figlio e la preoccupazione per la salute. Una decisione mirata a proteggere il suo recupero fisico. Ogni momento non dev'essere, quindi, un contenuto da condividere, il tempo deve fare il suo corso, come Fedez stesso ha raccontato con molta sincerità di recente.
La foto profilo Facebook
Nelle ultime ore, i fan più attenti hanno, però, notato un dettaglio non da poco. Su Facebook, il rapper ha ancora come immagine del profilo una foto che lo ritrae accanto all'ex moglie Chiara Ferragni e al piccolo Leone. Causa forse di un disuso, sempre più frequente, della piattaforma blu? Ogni utente ha la propria teoria a riguardo.