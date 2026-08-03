Fedez sta tornando alla vita di tutti i giorni. Dopo il ricovero in ospedale, il rapper ha condiviso sui social un tenero scatto che lo ritrae per mano al piccolo Edoardo Lupo, nato il 18 luglio, primo figlio con la nuova compagna Giulia Honegger. A far loro compagnia, con una grande dose di affetto, c'è il golden retriever Silvio. Uno scatto che racconta la vacanza in famiglia, dopo un'altra storia Instagram che ritraeva Silvio e Maurizio, un piccolo chihuahua, a bordo del jet privato. "Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo", aveva scritto Fedez raccontando i momenti di tensione in ospedale.