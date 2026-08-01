Fedez vinve in Kings League, i festeggiamenti con la fidanzata Giulia Honegger e il cane Silvio
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Fedez sta provando a riprendersi la propria quotidianità dopo giorni di paura. L'ultimo segnale in questa direzione arriva da una storia Instagram che ritrae i suoi due cani, Silvio un Golden Retriever, e Marcello, un piccolo chihuahua arrivato a casa a marzo 2026, comodamente seduti a bordo del jet privato: indizio di una vacanza, dopo lo spavento in ospedale, con tutta la famiglia.
Il primo indizio di questo graduale ritorno alla normalità si era visto già nelle ore precedenti, come riportato dal magazine Chi, quando il rapper aveva rimesso piede nella sede milanese della sua azienda accompagnato dall'assistente Eleonora Sesana. Nessuna giornata piena di appuntamenti, solo un breve incontro di lavoro con un paio di collaboratori, giusto il tempo di riabituarsi al proprio ambiente.
Poco dopo le 14.30 lo stesso rientro a casa, dove prosegue la convalescenza cominciata subito dopo le dimissioni. Anche i piccoli dettagli raccontano questa fase delicata: niente pausa pranzo nel locale abituale vicino all'ufficio, saltata senza troppi drammi. Segno che, per ora, la priorità resta ascoltare il proprio corpo più che rispettare vecchie routine.
Il nuovo ricovero era arrivato in un momento particolarmente delicato, a poche ore dalla nascita del terzo figlio, per la riapertura di una vecchia ulcera che lo ha costretto ad annullare gli impegni estivi. Rompendo il silenzio sui social dopo l'esperienza vissuta, Fedez aveva scritto di aver riscoperto il valore reale del tempo, raccontando la paura provata durante l'attesa di un'ultima trasfusione e la sensazione che tutto potesse concludersi da un momento all'altro. "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto di fermarmi, e questa volta lo dicono anche i medici", aveva scritto una volta rientrato a casa. Parole che oggi trovano conferma proprio nel ritmo lento scelto per questo rientro: poche ore in ufficio, gli impegni davvero indispensabili e poi di nuovo casa, in attesa che arrivi il momento giusto per tornare del tutto alla normalità.
La scelta di partire ora con i due cani, senza clamore né troppe anticipazioni, sembra andare proprio in quella direzione: una pausa vera, lontana dai riflettori, dopo settimane in cui la sua vita privata è finita costantemente sotto i riflettori tra la gioia per l'arrivo del figlio e la paura per le proprie condizioni di salute. Un modo, forse, per proteggere questo momento di recupero senza trasformarlo nell'ennesimo contenuto da raccontare minuto per minuto, lasciando che sia il tempo, di cui lo stesso Fedez ha parlato con tanta sincerità nei giorni scorsi, a fare il proprio corso.
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