Il nuovo ricovero era arrivato in un momento particolarmente delicato, a poche ore dalla nascita del terzo figlio, per la riapertura di una vecchia ulcera che lo ha costretto ad annullare gli impegni estivi. Rompendo il silenzio sui social dopo l'esperienza vissuta, Fedez aveva scritto di aver riscoperto il valore reale del tempo, raccontando la paura provata durante l'attesa di un'ultima trasfusione e la sensazione che tutto potesse concludersi da un momento all'altro. "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto di fermarmi, e questa volta lo dicono anche i medici", aveva scritto una volta rientrato a casa. Parole che oggi trovano conferma proprio nel ritmo lento scelto per questo rientro: poche ore in ufficio, gli impegni davvero indispensabili e poi di nuovo casa, in attesa che arrivi il momento giusto per tornare del tutto alla normalità.