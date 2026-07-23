Fedez verso le dimissioni dall'ospedale: controlli rassicuranti dopo il ricovero

Fedez durante uno dei passati ricoveri in ospedale © Dal Web
Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di salute di Fedez. Dopo il ricovero iniziato nei giorni scorsi a causa di un episodio di sanguinamento, il rapper potrebbe lasciare l'ospedale Humanitas di Rozzano già entro la serata. Gli accertamenti eseguiti nella struttura, secondo quanto riferito dall'Adnkronos, hanno infatti dato esiti rassicuranti.
Il ricovero dopo il malore e il trasferimento all'Humanitas
Federico Lucia era arrivato in ambulanza nella serata di lunedì 20 luglio al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura dove nel 2023 era stato operato d'urgenza per il sanguinamento provocato da alcune ulcere. Dopo una giornata trascorsa nel reparto di Chirurgia, nella serata di martedì 21 luglio è stato trasferito all'Humanitas di Rozzano, dove è stato preso in carico dal reparto di Gastroenterologia.
Secondo le informazioni emerse, il ricovero sarebbe stato causato da dolori addominali legati a un sanguinamento dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che potrebbe essere stata favorita dall'assunzione di farmaci antinfiammatori. Dopo i primi esami effettuati al Fatebenefratelli, i medici hanno ritenuto opportuno il trasferimento nella struttura che segue abitualmente il cantante.
Gli accertamenti e le condizioni del rapper
Al suo arrivo al Fatebenefratelli, Fedez era stato accolto in codice giallo. Il personale sanitario lo aveva subito sottoposto alle cure necessarie e ricoverato nel reparto di Chirurgia, disponendo una serie di approfondimenti diagnostici per monitorarne il quadro clinico.
Nel pomeriggio di martedì è stato quindi deciso il trasferimento all'Humanitas. Il rapper ha raggiunto l'ospedale di Rozzano passando da un ingresso secondario, così da evitare la presenza di curiosi e fotografi. Gli esami eseguiti nella nuova struttura hanno restituito un quadro definito rassicurante e, proprio alla luce di questi risultati, le dimissioni potrebbero arrivare già entro la serata di giovedì 23 luglio.
Una storia clinica già segnata da gravi problemi di salute
L'episodio riporta inevitabilmente l'attenzione sui problemi di salute affrontati dall'artista negli ultimi anni. Nel settembre 2023 Fedez era stato ricoverato d'urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico per due ulcere sanguinanti. Anche nel 2024 un'altra emorragia aveva reso necessario un nuovo ricovero.
Questi episodi si inseriscono in un percorso clinico iniziato nel 2022, quando al rapper fu diagnosticato un tumore neuroendocrino del pancreas, successivamente asportato all'ospedale San Raffaele.
Il ricovero pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio
Il nuovo ricovero è arrivato in un momento particolarmente importante per la vita privata del cantante. Soltanto pochi giorni prima, il 16 luglio, Federico Lucia era infatti diventato padre per la terza volta con la nascita del piccolo Edoardo Lupo. Ora, dopo gli accertamenti effettuati all'Humanitas e l'esito rassicurante dei controlli, cresce l'attesa per il ritorno a casa dell'artista.