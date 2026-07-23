Fedez verso le dimissioni dall'ospedale: controlli rassicuranti dopo il ricovero

Nel pomeriggio di martedì è stato quindi deciso il trasferimento all'Humanitas. Il rapper ha raggiunto l'ospedale di Rozzano passando da un ingresso secondario, così da evitare la presenza di curiosi e fotografi. Gli esami eseguiti nella nuova struttura hanno restituito un quadro definito rassicurante e, proprio alla luce di questi risultati, le dimissioni potrebbero arrivare già entro la serata di giovedì 23 luglio.