Edoardo Lupo Lucia debutta sui social: sul divano con papà Fedez
Nonostante Fedez si sia più volte battuto per non esporre i"figli sui social, fa una piccola eccezione immortalando un momento di dolce quotidianità in"famiglia con la compagna Giulia e con il piccolo Edoardo, nato il 16 luglio
Sul divano di casa a Milano, un appartamento che i fan del cantante hanno imparato a riconoscere attraverso le sue stories sui social, si vedono Fedez, che guarda la finale del Mondiale, e la compagna Giulia, che tiene teneramente in braccio il piccolo Edoardo.