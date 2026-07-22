Fedez trasferito all'Humanitas: il rapper ancora in ospedale dopo il malore causato da una vecchia ulcera
Il rapper è ancora ricoverato a Rozzano dopo il trasferimento dal Fatebenefratelli. Il malore è legato alla riapertura di una vecchia ulcera
Fedez durante uno dei passati ricoveri in ospedale © Dal Web
Dopo la gioia della terza paternità, la paura per la sua salute e per un ricovero iniziato in ambulanza e non ancora finito: Fedez resta ricoverato ma ha appena cambiato struttura. Dopo un primo ricovero al Fatebenefratelli di Milano è stato infatti trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano. L'artista, all'anagrafe Federico Lucia, era arrivato in ospedale nella serata di lunedì 20 luglio, poco prima delle 22, in seguito a un malore causato da problemi gastrointestinali riconducibili alla riapertura di una vecchia ulcera.
Dopo i primi accertamenti, i medici hanno deciso di proseguire il percorso di cura all'Humanitas, struttura che segue il rapper da tempo e presso la quale aveva già effettuato controlli specialistici nel 2024. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici né indicazioni sui tempi delle dimissioni.
Perché è stato trasferito all'Humanitas
Il passaggio all'ospedale di Rozzano rappresenta la naturale prosecuzione degli accertamenti clinici. L'Humanitas è infatti uno dei centri in cui Fedez è già stato seguito negli ultimi anni e dove i medici conoscono la sua storia sanitaria.
Il ricovero consentirà agli specialisti di monitorare l'evoluzione del quadro clinico e verificare la risposta alle cure, così da escludere eventuali complicazioni legate alla riacutizzazione dell'ulcera.
I precedenti ricoveri per l'ulcera
Non è la prima volta che il cantante affronta questo problema. Nel settembre 2023 era stato ricoverato d'urgenza proprio al Fatebenefratelli per una grave emorragia interna provocata da due ulcere gastriche.
In quell'occasione aveva raccontato pubblicamente di aver perso molto sangue e di essere stato sottoposto a diverse trasfusioni, spiegando di aver vissuto momenti particolarmente delicati. L'episodio lo aveva costretto a interrompere tutti gli impegni professionali e a un lungo periodo di recupero.
Un percorso di salute complesso
Negli ultimi anni Fedez ha dovuto affrontare diverse difficoltà sul fronte della salute. Nel marzo 2022 era stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas, una malattia che aveva scelto di raccontare in prima persona attraverso i social, condividendo con il pubblico il percorso di cura e la successiva riabilitazione.
Da allora il rapper si sottopone regolarmente a visite di controllo e non ha mai nascosto quanto quell'esperienza abbia inciso sulla sua vita personale e professionale. La notizia del nuovo ricovero ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando la preoccupazione dei fan, soprattutto perché arriva a pochi giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo. Per il momento né Fedez né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni o sui tempi delle dimissioni