Da allora il rapper si sottopone regolarmente a visite di controllo e non ha mai nascosto quanto quell'esperienza abbia inciso sulla sua vita personale e professionale. La notizia del nuovo ricovero ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando la preoccupazione dei fan, soprattutto perché arriva a pochi giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo. Per il momento né Fedez né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle sue condizioni o sui tempi delle dimissioni