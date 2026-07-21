Resta ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato lunedì sera in ambulanza, il cantante Federico Lucia, in arte Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni del rapper non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che proseguono però gli accertamenti. In quella stessa struttura il rapper - che è diventato papà per la terza volta il 16 luglio - era stato operato d'urgenza tre anni fa per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. Sempre nel 2023, l'artista era stato operato per asportare un tumore.
Il precedente nel 2023
Era a cavallo tra settembre e ottobre 2023 quando il rapper, a distanza di pochi giorni, per due volte era finito sotto i ferri a causa di sanguinamenti interni. In totale tre ulcere avevano infatti iniziato a perdere liquido ematico e Fedez si era dovuto sottoporre a gastroscopie urgenti per tamponare la perdita e suturare i tessuti. Dopo gli interventi, era stata necessaria una trasfusione di sangue.
Le ulcere e il legame con il tumore
Come aveva spiegato Massimo Falconi, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'ospedale San Raffaele di Milano, l'operazione per asportare il raro tumore al cantante a marzo 2023 - un carcinoma neuroendocrino - ha generato complicanze manifestatesi in ulcere anastomotiche. Si tratta di complicanze "immediate e gravi, seppur rare" di un intervento gastro-duodeno-digiunale, causate da un'infezione da Helicobacter pylori o favorite dall'assunzione di antinfiammatori non steroidei.
Il tumore e l'operazione
La notizia dell'intervento per asportare il tumore al pancreas era arrivato, da parte del rapper, solo a cose ormai fatte: "La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)", aveva scritto sui social.