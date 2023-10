Ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano da qualche giorno, secondo quanto risulta al Corriere della Sera, si è dovuto sottoporre nuovamente ad una gastroscopia urgente per tamponare e suturare il sanguinamento di un'altra ulcera. In seguito è stata necessaria una nuova trasfusione ed è quasi certo che il rapper non sarà dimesso nelle prossime ore.

Fedez era già stato sottoposto giovedì scorso a delle trasfusioni di sangue dopo la scoperta di due ulcere. Stamattina in ospedale sono andati a trovarlo la moglie Chiara Ferragni e i suoi genitori. Secondo fonti ben informate il rapper è molto debole ma il sanguinamento è stato bloccato.

In ospedale Fedez aveva fatto una gastroscopia e il medico aveva spiegato: "Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane". Poi aveva sottolineato: ammette: "Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi" conclude.



Il messaggio social di ringraziamento Dopo il primo intervento d'urgenza, giovedì e le due trasfusioni Fedez aveva rassicurato i suoi follower con un post in cui spiegava cosa gli era successo: "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna". poi aveva voluto ringraziar ei medici: "Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".





Che cos'ha Fedez Più nello specifico, come ha spiegato a Il Corriere della Sera Massimo Falconi, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che ha asportato al cantante il raro tumore, un carcinoma neuroendocrino, si è trattato di ulcere anastomotiche, ovvero una complicanza, spesso immediata e grave, seppur rara, di una chirurgia gastro-duodeno-digiunale. Si tratta di ulcere, spesso causate da un'infezione da Helicobacter pylori o favorite dall'assunzione di antinfiammatori non steroidei.

"L'ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito, ha confermato a Il Corriere della Sera il chirurgo di Fedez. "Allora c'era stata l'asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell'apparato digerente".

E' in quella continuità che possono formarsi le ulcere, come complicanza della chirurgia gastrica.