Ad avvalorare l'ipotesi malore erano stati anche altri segnali. Fedez erascomparso dai social da diversi giorni, il suo ultimo post risale a quattro giorni fa, e inoltre il suo nuovo compagno nel podcast "Muschio selvaggio", Mr. Marra , durante una live sul canale Twitch ha chiesto ai follower di "mandare un abbraccio a Federico in chat", senza aggiungere altro. Un invito che è stato interpretato da molti come un segnale di vicinanza in un momento difficile e che non ha fatto altro che aumentare il livello di preoccupazione dei fan per la salute di Fedez.

Il rapper Fedez ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento per asportare un tumore neuroendocrino del pancreas . Il tumore al pancreas è raro e deriva dalle cellule neuroendocrine, che si trovano in tutto il corpo umano. I tumori neuroendocrini colpiscono meno di sei persone su 100.000 ogni anno in Italia. Sono classificati in base alla loro origine, con i tumori del tratto gastroenteropancreatico che rappresentano circa due terzi dei casi. Altri tipi di tumori neuroendocrini possono colpire il tratto bronco-polmonare, la tiroide, gli surreni e altre parti del corpo.

Fedez spiega i problemi con Chiara Ferragni

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ci sono state alcune voci riguardo a una possibile crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. A distanza di mesi c'è stata la spiegazione. Dopo la fine di Sanremo Chiara Ferragni e Fedez non si sono fatti vedere insieme. La crisi e il gelo erano evidenti poi Fedez ha spiegato: “Ero completamente fuori di me, non ero completamente lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera”. Chiara Ferragni ha confermato: “Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato, sapevi assolutamente quanto ci tenevo e non me la sono presa affatto per il bacio. Per una volta ti avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer”.