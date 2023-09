Chiara Ferragni: “A Sanremo mi sono sentita tradita da Fedez”

Salire sul palco è stato elettrizzante, ma la lite con Fedez ha tenuto banco per settimane. Ora a bocce ferme, l’influencer rivive quei momenti e si racconta: “Quando sono molto in ansia piango. Ho pianto tantissimo. Quando non riesco a gestire bene le mie emozioni, piango di felicità ma anche per delusione, per dolore” confida sui social ripensando a quell’episodio.

Nervi tesi Chiara Ferragni nei giorni precedenti Sanremo era in ansia. “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me — ricorda Chiara in una serie tv —. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto... mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”.



Il bacio a Rosa Chemical Chiara Ferragni aveva esordito alla grande al Teatro Ariston di Sanremo, ma poi un fatto ha destabilizzato la situazione. In gara c’è Rosa Chemical che mentre canta la sua “Made in Italy”, scende in platea e a sorpresa coinvolge Fedez, seduto in prima fila, in un siparietto sul palco con tanto di bacio con la lingua. Dietro le quinte marito e moglie litigano, le telecamere riprendono tutto. La discussione riprende nel camerino dove lei dice: “Meno male che non dovevi fare niente… Non lo possiamo portare da nessuna parte”. A distanza di tempo, Chiara Ferragni ripercorre in tv le sensazioni di quella sera: “Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso”.

Un mese di silenzi Dopo la fine di Sanremo Chiara Ferragni e Fedez non si sono fatti vedere insieme. La crisi e il gelo era evidente al popolo social, ma poi il rapper ha ammesso: “E’ stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me, non ero completamente lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera”. Chiara Ferragni conferma: “Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato, sapevi assolutamente quanto ci tenevo e non me la sono presa affatto per il bacio. Per una volta ti avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer”.