Il primo settembre 2018 il matrimonio a Noto era stato celebrato in maniera spettacolare, una festa strepitosa con 150 ospiti e milioni di follower. Per la ricorrenza invece, Chiara Ferragni e Fedez si regalano un momento solo per loro a lume di candela, ma senza rinunciare a qualche post social.

Per festeggiare, i Ferragnez si sono anche scambiati dediche romantiche sui social. "1 settembre 2023: 5 anni sposati e 7 anni insieme. Non è sempre facile, in realtà è spesso difficile (come tutte le cose più importanti della vita in realtà) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco", ha scritto Chiara Ferragni pubblicando qualche foto delle nozze, facendo seguire la dedica dal simbolo dell'infinito. "7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me" ha scritto invece Fedez su Instagram. Entrambi hanno fatto riferimento alla crisi recente, che sembra superata.

Festeggiamenti in anticipo "31 agosto 2018, Noto. Cinque anni fa oggi abbiamo celebrato il nostro amore circondati dai nostri amici e familiari in una cena emozionante la sera prima del nostro matrimonio" ha scritto Chiara Ferragni postando sui social le immagini della cena prenuziale con Fedez in Sicilia. Se per il sì i festeggiamenti sono durati più giorni, anche quelli per l'anniversario partono dalla sera prima. Stavolta i Ferragnez sono in Toscana, ospiti di un casale immerso nel verde. Hanno cenato a lume di candela sotto le stelle, solo loro due, con l'influencer che ha indossato un bustier di pizzo bianco che omaggia il classico look da sposa.



Le nozze a Noto Quello dei Ferragnez è stato il matrimonio più social d'Italia, con 20 milioni di follower a seguire l'evento via social. Il sì sul prato di una tenuta ottocentesca, sotto archi di rose bianche, con Marina Di Guardo che teneva in braccio il piccolo Leone che all'epoca aveva solo 5 mesi. Il party fu clamoroso, con un lunapark con giostre, e poi luminarie, fuochi d'artificio, brindisi e baci appassionati.