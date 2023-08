L'influencer con Fedez e i figli in vacanza non dimentica i follower e condivide i momenti più belli

Ovviamente non trascura i follower, ai quali racconta tutte le sue avventure. Posa in bikini sfoggiando un fisico sempre più scolpito e longilineo, posta i suoi tuffi perfetti in mare, i look sexy, la paella e la pizza che si rigenera in un album social imperdibile.

Ibiza è una delle mete estive preferite dai Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez l'hanno scelta più volte per le loro vacanze e anche quest'anno con i bambini hanno fatto tappa sulla Isla Blanca. Sono giorni allegri e spensierati per la famiglia riunita, tra i giochi in spiaggia e i pranzi gustosi. Non mancano i look sexy per la influencer: top cortissimi, trasparenze e scollature sono irrinunciabili. E poi le dolcissime coccole ai bambini, le loro facce buffe e i sorrisi conquistano i fan.