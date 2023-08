Leggi Anche Chiara Ferragni a Ibiza tra bikini e pizze che si rigenerano

Dopo essersi fotografati in costume in riva al mare, tra pranzi a base di paella e coccole al tramonto, bikini e pizze che si rigenerano, i Ferragnez hanno scelto l'Alpe di Siusi per rilassarsi ancora un po'. "Cambio di scenario" scrive Chiara Ferragni postando le foto dei bambini che giocano sul prato e della famiglia al completo sul calesse. Hanno fatto solo un breve pit-stop a Milano per cambiare valigia e via di nuovo verso la montagna. T-shirt da rugby, shorts e sneakers per l'influencer, pantaloncini e maglietta per i bimbi, ma è Fedez a catalizzare l'attenzione dei follower per il look, soprattutto a causa delle calzature che indossa: un paio di ciabatte, che molti follower considerano non adeguate per passeggiare sui sentieri montani.

Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez, botta e risposta con gli haters dopo la morte del cane



A Ibiza in famiglia Se gli outfit dei Ferragnez per la montagna generano qualche perplessità, nulla da dire su quelli sfoggiati a Ibiza. Chiara Ferragni ha indossato bikini mozzafiato e abiti super seducenti, abbondando con le trasparenze. Insieme a lei e a Fedez hanno trascorso qualche giorno anche le sorelle dell'influencer: Francesca Ferragni con il futuro marito Riccardo Nicoletti (si sposeranno il 9 settembre) e Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano (con cui è da poco uscita allo scoperto).