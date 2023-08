Valentina Ferragni, ecco le prime foto con Matteo Napoletano

Un abbraccio tra le acque di St. Barths corredato dalla didascalia: “Younger (or should I say younger?), wild and free”. Ovvero: “Giovane (o forse dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”. Infatti ,tra gli hater c’è chi l’ha pizzicata per la differenza d’età: il modello ha 9 anni meno della sorella di Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni, 30 anni, e Matteo Napoletano 21 si sono conosciuti qualche mese fa. E secondo le informazioni del modello starebbero insieme da quasi sei mesi. “Da Tulum a St.Barths con amore” scrive lui. E poi posta lo scatto di un bacio appassionato. L’immagine risale a poche settimana fa durante un weekend sul lago di Como. La coppia si era presentata alla famiglia dell’influencer e Marina Di Guardo aveva spoilerato per prima l’immagine del nuovo fidanzato della figlia a tavola con Chiara Ferragni, Fedez e tutto il clan. “Siete stupendi! – scrive la mamma sui social - A voi dedico questo bellissimo pensiero di Emily Brontë. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”. E anche Chiara commenta la relazione: “Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti così sorellina”.

Gli hater scatenati Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono ufficialmente una coppia da poche ore sui social, ma gli hater li hanno già presi di mira. Sia per la differenza di età sia per le vacanze da sogno. Un follower scrive: “Hai mai lavorato in vita tua? A parte fare la sorella della Ferragni”. Ma l’influencer replica a tono: “Sin dal 2015 che mi sono laureata lavoro e faccio un lavoro che mi piace tanto e pensa un po’ che magia, pago pure tutti gli anni le tasse allo Stato! Grazie per l’interesse”. E a un altro aggiunge: “Anche io ho una laurea e un master e parlo 4 lingue, ho avviato una società mia nel 2019 a cui sono a capo e ho 6 dipendenti full time. Ora che è agosto posso essere in vacanza?”.

In tanti approvano Valentina Ferragni e Matteo Napoletano ricevono non solo critiche ma anche una pioggia di cuoricini. “Mia nonna diceva ‘prenditelo giovane che vecchio ci diventa da solo!’” scrive una fan. “E se ti lascia lo sai che si fa? Trovi un altro più beeeellooo” aggiunge un’altra in riferimento all’ex di Valentina. E ancora: “Vera donna te che ti trovi uno più bello ancora di prima”. Oppure: “Meglio un 22enne wild e figo che un 40enne divorziato con case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, ex psicopatiche, figli, mutui, altro. Grande Vale! Ci piace!”. Un altro: “Lo nascondeva da tanto, ne è valsa la pena l'attesa”.