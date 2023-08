Fotografa i paesaggi mozzafiato e si fa ritrarre in costume mentre sfoggia le curve sinuose. Con lei c'è anche il fidanzato Matteo Napoletano, che in alcuni video compare timidamente inquadrato da lontano.

Fotogallery - Ilary Blasi che fisico! In barca in Sardegna è uno schianto

Leggi Anche Valentina Ferragni, il nuovo fidanzato diventa uno di famiglia

Valentina Ferragni ha documentato il suo viaggio verso St Barths sin dalla partenza. L'attesa all'aeroporto, il volo, i tre aerei... e poi la meraviglia dei paesaggi caraibici. Insieme a Matteo si gode giorni di bellezza straordinaria, tra momenti di relax in riva al mare e serate romantiche. Ai follower mostra tutti i dettagli, dai panorami strepitosi al resort in cui alloggia, dai ristorantini alle spiagge. Non trascura nemmeno le foto sexy, con i bikini che svelano le sue curve.



Timidi sui social Che tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sia in corso una love story in piena regola non è più un segreto. Anche Marina Di Guardo, mamma dell'influencer, ha postato uno scatto di tutta la famiglia a tavola, "genero" compreso, scrivendo: "La famiglia è tutto". La coppia però ancora non ufficializza, preferendo la discrezione. Niente baci social o dediche d'amore, ma a St. Barths Matteo fa le sue prime apparizioni nelle Stories della fidanzata, inquadrato di schiena e da lontano.