Valentina Ferragni vola a Hollywood, vacanze d'amore?

A Hollywood si fotografa con l'iconica scritta sullo sfondo, poi posa con il cappello da cow-boy calandosi appieno nel clima americano. Non manca una capatina a Disneyland, dove si lascia incantare dalle attrazioni. Ma non sono vacanze qualunque, pare che a portarla a Los Angeles sia stato l'amore...

Fotogallery - Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol in vacanza in Brasile

Leggi Anche Valentina Ferragni sexy intrigante durante un viaggio in Spagna

Valentina Ferragni ha scelto i paesaggi americani come sfondo delle sue vacanze di Pasqua. Gli scenari iconici ci sono tutti, dalle strade lunghe e dritte che corrono lungo l'oceano, alla collina di Hollywood. L'influencer gioca con lo stile americano e posa ora con il cappello da cowboy in versione fashion, ora con la felpa con il cappuccio e in mano i pop corn. Tra le attrazioni di Disneyland torna bambina e ai follower dedica un reportage social delle sue avventure.

Leggi Anche Valentina Ferragni sexy intrigante durante un viaggio in Spagna

Con chi è Valentina Ferragni? Nelle foto social appare da sola, ma con chi è Valentina Ferragni? Lei non sia sbilancia ma pare che non abbia scelto una meta a caso. A Los Angeles vive Matteo Napoletano, 22enne originario di Castelfranco Veneto con cui si dice che l'influencer abbia allacciato una relazione dopo la fine della storia con Luca Vezil e con cui ha trascorso giorni di fuoco in Messico. I due non hanno ancora debuttato sui social, ma le voci che li vogliono innamorati sono sempre più insistenti e la vacanza americana di Valentina Ferragni sembra confermare la teoria.