Valentina Ferragni festeggia i 30 anni e snobba gli auguri del suo ex Luca Vezil

Sui social per lei sono arrivati gli auguri dei tanti che le vogliono bene, che lei ha repostato nelle storie Instagram. Tutti tranne uno: mancano all'appello solo quelli del suo ex Luca Vezil , che le ha dedicato un tenero messaggio per essere accanto a lei in un giorno speciale.

La festa di compleanno - "Dirty Thirty", gli "sporchi trenta" li chiama Valentina Ferragni e lo fa scrivere anche sulla torta per il party glamour organizzato in serata. La sera prima allo scoccare della mezzanotte ha spento le candeline in famiglia, per la sera del 29 invece ha organizzato una festa indimenticabile. Con un minidress nero con una rouche scintillante ha posato per le foto di rito insieme alle sorelle e a tutti i suoi ospiti. "I 30 sono i nuovi 20" ha scritto sui social per far capire a tutti lo spirito con cui arriva al giro di boa.

Gli auguri social - Per Valentina Ferragni piovono gli auguri via social, e lei li reposta tutti con gioia nelle storie Instagram. Ci sono quelli di Anna Dello Russo, di Veronica Ferraro e di Francesca Ferragni, tutte pronte a stringersi intorno all'influencer in un giorno speciale.



Il messaggio di Luca Vezil - Nonostante la sua storia d'amore sia naufragata dopo 9 anni, anche Luca Vezil ha voluto augurare buon compleanno a Valentina Ferragni dedicandole un pensiero speciale. Sui social ha pubblicato un dolce messaggio: "Che poi, se sei la donna che sei oggi, sappiamo entrambi che il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli... e ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti..." ha scritto. "Il messaggio serio te lo sei già beccata (e fa ridere perché è cento volte meno serio di questo) ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia!" ha proseguito. E poi: "Passatela bene "aaa biondaaaa" e ricordati quello che ti ho scritto sui 30... baci stellari".

La fine della loro storia - Dopo un'estate trascorsa lontani, Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la rottura in ottobre. All'inizio erano stati reticenti sui motivi che li avevano portati all'addio, poi lui ha fatto intendere che la decisione fosse stata presa da Valentina e li ha confermato. "Troppi alti e bassi" ha confessato ai follower. A entrambi sono stati attribuiti nuovi flirt: si è parlato di lei con un attore spagnolo e di lui con una misteriosa mora, ma entrambi hanno smentito. Con la festa per i suoi 30 anni, la piccola di casa Ferragni dà una svolta alla vita e celebra un nuovo inizio.