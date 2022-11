Valentina Ferragni col vibratore, l'ex Luca Vezil: “Sono stato mollato”

Valentina Ferragni e il vibratore

Valentina Ferragni in occasione delle giornate dedicate ai single riceve un pacco regalo. All’interno della scatola l’influencer mostra il contenuto: ci sono diversi mascara per gli occhi (“Forse è un messaggio per dirmi che devo puntare sullo sguardo” dice), poi una tavoletta di cioccolato al peperoncino e infine un vibratore. “Un oggetto, mille funzioni. E’ un mix tra quello che serve per la faccia – dice la sorella di Chiara Ferragni indicando il trucco sul viso e ridendo – e una paletta per cucinare”.



E’ stata Valentina Ferragni a lasciare Luca Vezil

L’ex di Valentina Ferragni, Luca Vezil, è stato paparazzato dal settimanale “Chi” con una ragazza durante la serata di Halloween. Negli scatti i due sono insieme mascherati fuori da un locale in cui si sta svolgendo la festa. Lei viene indicata subito come la nuova fiamma di Luca Vezil, ma lui non ci sta. “Stavamo solo fumando una sigaretta” spiega sui social. Poi aggiunge una lunga Storia per chiarire meglio tutto: “Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa. Quando sono stato lasciato, ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa”. La prima notizia è che è stata Valentina Ferragni a lasciare Luca Vezil.



La verità è in mano a due persone

L’ex di valentina Ferragni Luca Vezil ha scritto: “Avessi cercato visibilità da questa situazione, mi sarei comportato diversamente, ma non sono la persona, mi conoscete. Visto che questo “scoop” è atto ad incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso, né causato, inviterei chi ha espresso giudizi basati su questa falsità, a rivedere le proprie posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro e, come ho già detto, ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita”.

Anche a Valentina era stato attribuito un nuovo amore

Dopo l’addio tra Valentina Ferragni e Luca Vezil si è parlato di una frequentazione tra la sorella di Chiara Ferragni e l’attore spagnolo Alvaro De Juana. Ma lei ha prontamente smentito: “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news”. Pablo è il cane di Valentina Ferragni.