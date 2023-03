Valentina Ferragni sparisce dai social, ma spunta un nuovo amore

Non pubblica per qualche giorno e i fan si allarmano, ma voci insistenti la vorrebbero in Messico con una persona speciale

Niente storie e niente post, a seguito di giornate intense come quelle trascorse alla settimana della moda prima a Milano poi a Parigi. I fan si sono preoccupati, ma pare che il motivo della sua assenza sia tutt'altro che spaventoso. Secondo voci che circolano insistenti, la sorellina di Chiara Ferragni si starebbe godendo una bella vacanza in Messico in compagnia della sua nuova fiamma.

Valentina Ferragni ha pubblicato uno scatto il 7 marzo da Parigi in occasione dell'ultima delle sfilate della Fashion Week, e poi giorni di silenzio rotto solo da una breve incursione 5 giorni dopo per augurare buon compleanno a sua sorella Francesca Ferragni. Un comportamento insolito per lei, che è solita postare più volte al giorno qualche foto glamour o video delle sue lezioni di pole dance.

Una nuova fiamma? I follower si preoccupano, ma contemporaneamente il gossip si accende. Dietro alla sua assenza social pare non ci siano problemi di nessun tipo, ma solo la voglia di godersi senza pensieri un momento speciale. Sembra infatti che Valentina Ferragni sia a Tulum, in Messico, in dolce compagnia. Dopo la fine della lunga relazione con Luca Vezil, l'influencer avrebbe trovato un nuovo amore.



Chi è il nuovo amore di Valentina Ferragni? Chi sia il nuovo amore di Valentina Ferragni rimane un mistero. Non c'è nessun indizio social che potrebbe svelare l'identità del fortunato. A ottobre le era stato attribuito un flirt con l'attore spagnolo Alvaro de Juana, ma lei aveva smentito prontamente. "Scoop totalmente infondato… Pablo (il suo cane, ndr) è l’unico uomo della mia vita".