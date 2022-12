Valentina Ferragni svela perché ha lasciato Luca Vezil

Valentina Ferragni ha deciso di soddisfare una volta per tutte l'insistente curiosità delle follower a proposito della rottura con Luca Vezil. "Rispondo a questa domanda perché ovviamente è una delle più gettonate ed eravate molto anche affezionati alla coppia quindi mi sembra doveroso", spiega prima di passare al racconto. "Ovviamente, come ogni coppia, c’erano degli alti e dei bassi e io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno. Ma purtroppo c’erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. E basta. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene... da lì già stai meglio".



L'annuncio della rottura

Valentina Ferragni e Luca Vezil avevano annunciato la rottura con un comunicato social. "Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta" avevano scritto a ottobre utilizzando le stesse parole. Voci di crisi circolavano già dall'estate, quando lui era partito da solo per lavoro e lei si godeva le vacanze con le amiche.



Il dolore di Luca Vezil

Dopo l'addio, per entrambi si sono scatenati i gossip relativi a un ipotetico nuovo amore. Luca Vezil è stato paparazzato in compagnia di una ragazza, ma lui ha smentito immediatamente e categoricamente. "Avessi cercato visibilità da questa situazione, mi sarei comportato diversamente, ma non sono la persona, mi conoscete. Visto che questo 'scoop' è atto a incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso, né causato, inviterei chi ha espresso giudizi basati su questa falsità, a rivedere le proprie posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro e, come ho già detto, ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita", ha scritto.

La nuova vita di Valentina Ferragni

A Valentina Ferragni è stato attribuito un flirt con l'attore spagnolo Alvaro de Juana. Anche lei però è passata subito al contrattacco, negando categoricamente un nuovo amore: "A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news" dice, alludendo all'affetto che nutre per il suo cane. Nelle ultime settimane è apparsa molto dimagrita e a chi le chiedeva il motivo ha risposto: "Ho sofferto e ho perso peso". Ora sta meglio, come lei stessa racconta, ed è pronta per la sua nuova vita da single.