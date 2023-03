Valentina Ferragni sexy intrigante durante un viaggio in Spagna

Leggi Anche Valentina Ferragni torna social: foto hot dal Messico

Valentina Ferragni è volata in Spagna per appuntamenti di lavoro ma non si è fatta mancare attimi di relax. A Madrid si è lasciata fotografare in abiti glamour per una serata mondana, con un vestito viola che le fasciava il corpo e regalava un underboob pazzesco, poi stesa sul letto in intimo ha regalato un'immagine seducente. A Ibiza i look si fanno più casual ma non meno bollenti. Sotto il cardigan aperto non porta il reggiseno e le curve fanno capolino. In bikini mette in mostra il suo fisico tonico e atletico.

