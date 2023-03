Valentina Ferragni torna social: foto hot dal Messico

Valentina Ferragni torna social mostrando alcuni scorci di una vacanza bollente in Messico.

Posta bikini animalier con fondoschiena imperdibile, sorrisi smaglianti con la birra tra le mani, oltre a panorami mozzafiato da Tulum. Pare che sia in viaggio con un ragazzo misterioso, più piccolo di lei, che sembra averle fatto perdere la testa. Dopo l’addio a Luca Vezil, per la prima volta la sorellina di Chiara Ferragni non conferma e non smentisce le indiscrezioni sulla nuova relazione. Quando il silenzio vale più di mille parole…