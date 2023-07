“La famiglia è tutto” scrive Marina Di Guardo pubblicando gli scatti di una bella giornata nella villa da sogno di Chiara Ferragni e Fedez sul lago di Como. Appare una lunga tavolata in cui ci sono i nipoti, i genitori del rapper e anche il fidanzato di Valentina Ferragni. La storia con la scritta “insieme” segna l’ingresso ufficiale di Matteo Napoletano nel clan.

Subito dopo la reunion di famiglia Valentina Ferragni è partita con Matteo Napoletano per San Candido dove si gode l’aria fresca di montagna con altri amici. Sui social lascia intendere di essere con lui, ma non lo inquadra mai. Con loro il cane dell’influencer, Pablo, un Bulldog francese che condivide con il suo ex Luca Vezil (solo pochi giorni fa è morta invece la cagnolina di Chiara, Matilda ).

I primi avvistamenti

A marzo Valentina Ferragni è partita per una vacanza a Tulum, in Messico, in compagnia del nuovo amore Matteo Napoletano. I due sono stati beccati in discoteca a scambiarsi effusioni e il video ha fatto il giro del web. Poi la coppia è stata molto attenta a non farsi paparazzare. Negli ultimi tempi hanno abbassato un po’ la guardia e sono stati avvistati a Forte dei Marmi e Portofino. Ora con l’ufficialità della “suocera”, Napoletano entra a pieno titolo nel clan Ferragnez.