“Non bisogna essere pronti per un nuovo amore, le cose belle accadono nei momenti più inaspettati – dice maliziosa guardando l’obiettivo social - La mia più grande soddisfazione è quella di essermi scelta e di aver messo me stessa al primo posto”.

Bella, felice e soddisfatta, Valentina Ferragni confida: “Mi sento realizzata, ma sono una persona che si pone degli obiettivi sempre più alti da raggiungere, alcuni realizzabili, altri no, ma io ci provo sempre e voglio sempre cose in più. Sono felice dei risultati che sto ottenendo”.

Ma è felice? Pare che spesso i follower notino su Valentina Ferragni un velo di tristezza. “Non so cosa vi faccia pensare che io non sia felice, ma sono in un periodo molto bello della mia vita… - replica lei entusiasta - Mi sono ritrovata a costruirmi da zero, mi sto conoscendo sempre di più, i miei limiti, cosa posso fare, sono molto più contenta di molte cose che mi sono successe negli ultimi anni, che non sono stata molto bene, ora invece sono molto felice”.

A 30 anni sogna un bebè? A Valentina Ferragni sono stati attribuiti diversi flirt dopo l’addio allo storico fidanzato Luca Vezil. “Io sinceramente non sento la pressione dell’età che avanza, ho 30 anni, mi piacerebbe in futuro avere una famiglia tutta mia e non essere solo la zia di Leo, Vitto ed Edo, ma quando sarà il momento giusto e con la persona giusta… Per ora vivo quello che sto facendo a 360 gradi”.

Non crede più nell’amore? Valentina Ferragni sui social si mostra single, ma si vocifera di un fidanzato. “Certo che credo nell’amore, anzi talmente ci credo che ho un neon in salotto con la scritta e un quadro in camera sopra il letto. Ci crederò per sempre nell’amore” ironizza lei.