Fedez: "Voglio stare lontano dai social, ma mia moglie non c'entra nulla"

vuole stare lontano dai social. Per mettere a tacere le voci iniziate a circolare negli ultimi giorni circa una crisi con Chiara Ferragni, il rapper ha postato una storia su Instagram spiegando che in questo periodo vuole stare "il più lontano possibile dai social" ma il motivo non è il suo rapporto con sua moglie. Anzi Fedez la ringrazia per il "costante supporto". Una storia esclusivamente testuale in cui non ha voluto apparire e che ha chiuso con un "ci vediamo presto" seguito da un cuore.

Per Fedez il dopo Sanremo 2023 è stato a dir poco problematico. Dopo le polemiche seguite al suo freestyle politico in una delle serate, e il bacio con tanto di rapporto sessuale mimato con Rosa Chemical durante la finale, il rapper è quasi sparito dalla circolazione, con l'eccezione di sporadiche apparizioni.

Al punto che sono iniziate a circolare le voci più disparate. Come quelle di una crisi profonda del suo rapporto con Chiara Ferragni scatenata dal comportamento di Fedez proprio a Sanremo, che avrebbe in qualche modo rovinato l'impegno della moglie rubandole anche la scena. Ma non è mancato chi è arrivato a ipotizzare che il rapper potesse avere nuovi problemi di salute o grosse difficoltà per le pressioni emotive a cui è stato sottoposto nell'ultimo periodo. Il messaggio di Fedez su Instagram vuole fare piazza pulita delle prime illazioni, ma non dice nulla in merito alle seconde. Forse è solo la necessita di ricaricare le batterie lontano dai riflettori ma di sicuro questo messaggio non bastera a spazzare via l'apprensione dei fan preoccupati per lui.