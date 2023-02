Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano: la foto della pace

Una foto segna la pace tra l'imprenditrice digitale e il rapper dopo l'affaire Sanremo 2023 . L'influencer ha postato infatti una Instagram Stories in cui immortala le due mani che si stringono e la fede in bella vista. La tempesta sembra essere passata.

In realtà la coppia era stata paparazzata poche ore prima in un lussuoso ristorante del centro di Milano. E la foto social pubblicata da Chiara Ferragni è arrivata a giro stretto. Quasi a voler confermare appunto la riconciliazione e a smentire invece i detrattoti che accusavano i Ferragnez di voler spettacolizzare la crisi per far parlare di loro.

Dopo la finale di Sanremo in cui Fedez è stato baciato in bocca da Rosa Chemical facendo urlare allo scandalo e il famoso fuorionda sul palco dell'Ariston tra Chiara Ferragni e il rapper era sceso il gelo. Marito e moglie non sono più apparsi insieme sui social. Delle foto rubate li hanno immortalati insieme nel centro di Milano la notte di San Valentino, ma tra loro niente baci o abbracci, solo musi lunghissimi. Quasi un incontro chiarificatore.

Fonti vicine alla coppia hanno subito parlato di "crisi seria", non tanto dettata dall'ormai famoso bacio a favor di telecamera ma piuttosto dalla voglia di Fedez di apparire anche nella settimana di Sanremo 2023 in cui la protagonista avrebbe dovuto essere solo Chiara, che il Festival lo ha presentato la prima e l'ultima serata. E invece il rapper avrebbe fatto di tutto per rubarle la scena: dalla performance in cui ha strappato la foto di un politico, alla richiesta al premier Meloni di legalizzare la cannabis durante il duetto con gli Articolo 31, fino alla polemica con Anna Oxa durante una diretta in cui è apparso ubriaco e, appunto, al bacio. Pare che in questi giorni il rapper abbia dormito sul divano. Ma ora sembra esser tornata la pace in casa Ferragnez.