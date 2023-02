Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta? Beccati a cena insieme

In un breve video che nelle ultime ore sta circolando in rete si vedono infatti i Ferragnez insieme a cena al ristorante di Antonino Cannavacciulo, apparentemente sereni e sorridenti. Intanto però continua il silenzio sui rispettivi profili Instagram.

Leggi Anche Fedez pubblica una storia per Chiara Ferragni ma poi la cancella

Il video Su TikTok è comparso un video di un'utente che ritrae Chiara Ferragni e Fedez entrare al ristorante piemontese dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Proprio lui con la moglie accolgono la coppia, accompagnandola all'interno. Ai più attenti non è sfuggito che l'outfit indossato da Chiara è lo stesso sfoggiato in uno scatto pubblicato qualche ora prima: dolcevita nero, gonna e sciarpa in tartan rosso. Mentre i Ferragnez da giorni evitano di mostrarsi insieme sui loro profili, lontano dai social i due sembrerebbero invece restare vicini, continuando ad alimentare comunque congetture su cosa sia davvero accaduto dopo il Festival.

Leggi Anche Fedez pubblica una storia per Chiara Ferragni ma poi la cancella

L'anello Un altro degli indizi che hanno acceso le voci di crisi tra i due nel periodo di silenzio stampa post Sanremo è stato l'anello di Chiara Ferragni. Un dettaglio che in molti avevano notato è che in una delle ultime Storie dell'influencer, in un selfie in ascensore, non portava la fede al dito. Anello che è ricomparso dove lo avevamo lasciato: sull'anulare sinistro nella foto davanti all'armadio, prima della cena stellata. Forse un segno che la bufera è passata?

Leggi Anche Fedez pubblica una storia per Chiara Ferragni ma poi la cancella

Il (breve) ritorno di Fedez sui social Un dettaglio interlocutorio sul possibile disgelo tra i due è stato il ritorno per pochi secondi di Fedez su Instagram. In una storia, poi cancellata, il rapper ha pubblicato la frase “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, parte del testo della canzone "Favorisca i sentimenti", brano che era stato dedicato sette anni fa proprio a Chiara Ferragni, utilizzata come proposta di matrimonio all'Arena di Verona.

Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo? Ecco i segnali