Chiara Ferragni in agriturismo con i figli, ma senza Fedez

Una giornata in mezzo al verde tra gli animali ma non c’è il capofamiglia

Si infittisce il mistero relativo alla coppia più social. Il rapper da Sanremo non ha più postato foto, video o storie con la moglie, lei è vaga e pubblica solo immagini di outfit oppure in versione mamma con Leone e Vittoria. Anche durante la giornata all’aperto con gli animali è assente il capofamiglia, ma c’è il nonno Franco Lucia.

Giornata all’aria aperta Chiara Ferragni, senza Fedez, trascorre una bella giornata in agriturismo nella Bergamasca insieme ai due figli Leone e Vittoria. L’influencer gioca tra i coniglietti, assiste alla passeggiata con il pony dei bambini, si dedica alle coccole dei cuccioli nella stalla. Il suocero riprende con il cellulare i momenti di famiglia in cui si evidenzia un sorriso forzato della nuora che stringe a sé i ragazzini con particolare tenerezza, quasi a consolarsi in un momento difficile. Con loro c’è anche la babysitter, ma non si vede nonna Tatiana. Franco Lucia la tagga nelle Storie ma anche di lei come di Fedez non c’è traccia.

San Valentino con Fedez Non ci sono prove social, ma pare che Chiara Ferragni e Fedez abbiano trascorso un insolito San Valentino. Niente dichiarazioni d’amore sdolcinate e nemmeno una cena romantica da immortalare su Instagram. La coppia è stata avvistata mentre entrava ed usciva da un portone di un palazzo del centro di Milano con aria disillusa e tesa, mai vicini e mai in atteggiamenti intimi. Del resto, che c’è qualcosa che non torna nella vita sentimentale dei Ferragnez è chiaro. Dopo quel che è accaduto a Sanremo, si è detto di una crisi matrimoniale, ma è difficile credere che per un bacio sul palco con Rosa Chemical i due abbiano deciso di disfare la loro bella unione. C’è chi pensa che dietro al silenzio di Fedez e al mistero della Ferragni ci sia una mossa di marketing. C’è solo da sperare che non ci siano motivi di salute (ricoveri, cure, visite mediche o altro) a destabilizzare la routine social dei Ferragnez.

Dopo Sanremo qualcosa è cambiato Fino all’ultima serata del Festival di Sanremo tutto andava alla grande tra Chiara Ferragni e Fedez che si scambiavano dichiarazioni d’amore, like e dediche come se non ci fosse un domani. Dal bacio tra il rapper e Rosa Chemical qualcosa è cambiato. Prima la lite dietro le quinte tra marito e moglie con lei che ripete “Che stai combinando?” e poi lui che riappare con aria triste, amareggiata e anche disperata in prima fila all’Ariston circondato dalla famiglia di lei, padre, madre e sorelle. Una discussione ci sta, ma da allora Fedez è letteralmente sparito facendo preoccupare i follower. L’influencer, invece, cerca di dare una parvenza di normalità postando le immagini con i figli… senza il papà. Qualcuno sospetta che quella mezza frase detta tempo prima durante una Storia di coppia “Lo annunceremo dopo Sanremo” sia la chiave per scoprire il mistero. Ma di sicuro l’assenza del rapper, sempre molto attivo, non è un bell’indizio.