Rosa Chemical dopo il bacio a Fedez: "Gesto di amicizia, follia che si parli di tradimento"

Il monologo a "Le Iene": "Un uomo può mettersi rossetto e mascara e non per questo essere meno uomo di altri"

Con un monologo a "Le Iene" sull'amore, Rosa Chemical commenta il bacio con Fedez sul palco del Festival di Sanremo. "Fedez era imbarazzato, ma l'imbarazzo del cantante più famoso d'Italia è stato bello, divertente, vero. E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici - considera il cantante di Made in Italy - si è finiti a discutere di 'consenso' e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d'Italia. Una follia".

Le polemiche - L'artista, che durante la finale di Sanremo ha twerkato con Fedez e poi lo ha portato sul palco dove l'ha baciato, è stato al centro delle polemiche anche prima della partecipazione al Festival. La deputata di Fratelli d'Italia, Maddalena Morgante, infatti aveva definito le esibizioni del cantante "un inaccettabile spot del gender e del sesso fluido" e si era opposta alla sua partecipazione alla kermesse musicale per "proteggere i bambini".

Il monologo - Adesso il 25enne piemontese torna sul palco, questa volta quello delle Iene, per ribadire il suo concetto di amore e rivendicare il suo gesto a Sanremo. "Ho sempre pensato alla mia musica come un mezzo più che come un fine e al palco di Sanremo come un'opportunità più che a una gara. Difatti, oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia, e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti".

Rosa Chemical che si definisce "un artista di rottura" aggiunge: "Visto quello che è successo qui, qualcosa da rompere c'era, altrimenti avrei rotto solo le palle". "Mi dicono l'hanno già fatto Renato Zero, Patty Pravo, Achille Lauro, non c'è niente di nuovo. Ma se così fosse sarei passato inosservato. E invece c'è chi si è scandalizzato per un po' di make up, qualche tatuaggio e delle unghie smaltate. Un uomo - conclude il cantante - può mettersi rossetto e mascara, giocare con la sua parte femminile e non per questo essere considerato meno uomo di altri".