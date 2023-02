Fedez pubblica una storia per Chiara Ferragni ma poi... la cancella

Una storia sul suo canale Instagram in cui aveva pubblicato una parte del testo della canzone "Favorisca i sentimenti", brano che era stato dedicato dall'artista milanese proprio a Chiara Ferragni (e con cui l'ha chiesta in sposa). Insomma, la burrasca nella coppia più social d'Italia non sembra passata. Nella storia Fedez aveva scritto "Tu la mia calamita, io la tua calamità" . Ma poi è stata cancellata.

Evidentemente il magnetismo del rapper milanese non ha convinto Chiara Ferragni che mantiene la sua linea dura. Niente foto, niente storie, niente messaggi col marito. Sui suoi profili Chiara si mostra felice coi figli, addirittura col suocero (si sono concessi una gitarella tra i pony), ma di Fedez nemmeno l'ombra. Il terremoto che si è scatenato nell'ultima serata di Sanremo non è quindi terminato.



Le voci su Fedez e Chiara sono sempre più vorticose. C'è chi dice siano addirittura arrivati a incontrare un avvocato divorzista, altri parlano di una visita da uno psicologo di coppia. E poi c'è l'immancabile complottista che parla di una strategia di marketing pensata per lanciare la loro serie tv. Ma a far preoccupare i fan è il silenzio. Lo stesso Fedez, poche settimane fa, in un'intervista aveva confessato che "quando io e Chiara non facciamo storie su Instagram è perché abbiamo litigato". Oggi il rapper ci ha provato, per pochi minuti. Evidentemente il perdono è ancora lontano e il matrimonio arrivato al quarto anno sembra vacillare.