E' stato ricoverato in urgenza nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco. Lo stesso rapper ha chiarito cosa gli è successo con una storia su Instagram: "Sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna". Il chirurgo Massimo Falconi, che ha rimosso il tumore endocrino al pancreas nel 2022, ha spiegato al Corriere cosa ha avuto Fedez: un' ulcera anastomotica , "può capitare, è un evento relativamente raro", ha spiegato, e che si verifica "in prossimità dell'anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo 'cucito', suturato".

Le parole del chirurgo Nell'intervista il medico, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove Fedez era stato ricoverato la scorsa primavera: "Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona", spiega, puntualizzando: "Come aveva raccontato Federico stesso l’operazione è stata importante con l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente. Certamente si può vivere bene, come Federico dimostra da splendido testimonial, ma è anche uno degli interventi più complessi da effettuare e restano comunque delle accortezze che i pazienti devono rispettare".



Un evento raro In merito al ricovero del rapper Massimo Falcone ha continuato: "Può capitare, è un evento relativamente raro. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo cucito, suturato".





La durata del ricovero In ospedale Fedez ha già fatto una gastroscopia e il medico spiega: "Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane". "Solitamente si somministrano protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco e, se necessario, vengono fatte delle trasfusioni di sangue", ha proseguito nel dettaglio. Poi ammette: "Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi" conclude.

La preoccupazione per Fedez Dopo che Chiara Ferragni ha abbandonato improvvisamente la settimana della moda di Parigi ed è saltata sul primo aereo in compagnia dell'amica Chiara Biasi per un'emergenza, il pensiero di tutti era immediatamente volato al tumore neuroendocrino del pancreas di Fedez, che era stato scoperto per caso, e risolto in tempo. Ad avvalorare l'ipotesi che qualcosa non andasse erano stati anche altri segnali. Fedez era scomparso dai social da diversi giorni, e Mr. Marra, suo nuovo compagno nel podcast "Muschio selvaggio", durante una live sul canale Twitch ha chiesto ai follower di "mandare un abbraccio a Federico in chat", senza aggiungere altro.