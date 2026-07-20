Era a cavallo tra settembre e ottobre 2023 quando il rapper, a distanza di pochi giorni, per due volte era finito sotto i ferri a causa di sanguinamenti interni. In totale tre ulcere avevano infatti iniziato a perdere liquido ematico e Fedez si era dovuto sottoporre a gastroscopie urgenti per tamponare la perdita e suturare i tessuti. Dopo gli interventi, era stata necessaria una trasfusione di sangue.