Fedez durante uno dei passati ricoveri in ospedale © Dal Web
È stato portato in ambulanza fino al pronto soccorso, come nel 2023. A pochi giorni dalla nascita del terzo figlio Edoardo Lupo, una nuova urgenza avrebbe costretto il rapper Fedez a un altro ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riporta Adnkronos, l'artista avrebbe problemi gastrici. In quella stessa struttura il rapper era stato operato d'urgenza tre anni fa per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere.
Come sta Fedez: i dolori intestinali e gli antinfiammatori
Fedez, che sta preparando il concerto del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago (Milano), è arrivato al Fatebenefratelli poco prima delle 22. Secondo quanto trapelato, lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso. Stando all'Ansa, fonti sanitarie hanno rassicurato definendo le condizioni dell'artista "non gravi" ma solo ulteriori esami potranno definire con certezza l'entità del problema.
Gli interventi d'urgenza del 2023 e le trasfusioni di sangue
Era a cavallo tra settembre e ottobre 2023 quando il rapper, a distanza di pochi giorni, per due volte era finito sotto i ferri a causa di sanguinamenti interni. In totale tre ulcere avevano infatti iniziato a perdere liquido ematico e Fedez si era dovuto sottoporre a gastroscopie urgenti per tamponare la perdita e suturare i tessuti. Dopo gli interventi, era stata necessaria una trasfusione di sangue.
Che cos'ha Fedez: le ulcere e il legame con il tumore
Come aveva spiegato Massimo Falconi, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all'ospedale San Raffaele di Milano, l'operazione per asportare il raro tumore al cantante a marzo 2023 - un carcinoma neuroendocrino - ha generato complicanze manifestatesi in ulcere anastomotiche. Si tratta di complicanze "immediate e gravi, seppur rare" di un intervento gastro-duodeno-digiunale, causate da un'infezione da Helicobacter pylori o favorite dall'assunzione di antinfiammatori non steroidei.
"L'ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito", ha spiegato il chirurgo di Fedez. "Allora c'era stata l'asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell'apparato digerente".
Il tumore e l'operazione
Anche la notizia dell'intervento per asportare il tumore al pancreas era arrivato, da parte del rapper, solo a cose ormai fatte: "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)", aveva scritto sui social.