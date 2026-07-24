Dopo tre giorni trascorsi in ospedale, Fedez ha lasciato l'Humanitas di Rozzano ed è rientrato nella sua abitazione. Il rapper era stato ricoverato nel reparto di Gastroenterologia a seguito di un episodio di sanguinamento, ma gli ultimi controlli effettuati nella struttura dell'hinterland milanese hanno dato esiti rassicuranti, permettendo ai medici di autorizzare le dimissioni nella serata di giovedì 23 luglio. Il nuovo problema di salute è arrivato a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio dell'artista, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger.