Fedez durante uno dei passati ricoveri in ospedale © Dal Web
Dopo tre giorni trascorsi in ospedale, Fedez ha lasciato l'Humanitas di Rozzano ed è rientrato nella sua abitazione. Il rapper era stato ricoverato nel reparto di Gastroenterologia a seguito di un episodio di sanguinamento, ma gli ultimi controlli effettuati nella struttura dell'hinterland milanese hanno dato esiti rassicuranti, permettendo ai medici di autorizzare le dimissioni nella serata di giovedì 23 luglio. Il nuovo problema di salute è arrivato a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio dell'artista, Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger.
Il malore e l'arrivo in ambulanza al Fatebenefratelli
La vicenda è iniziata nella serata di lunedì 20 luglio 2026, quando Fedez è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di alcuni problemi di natura gastrica.
Secondo le informazioni emerse nelle ore successive, il disturbo sarebbe stato provocato dalla riapertura di una precedente ulcera, con un sanguinamento collegato, secondo le prime ipotesi, anche all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Il rapper è stato inizialmente trattenuto nel reparto di Chirurgia per una notte, durante la quale i medici hanno effettuato diversi accertamenti dopo l'episodio di sanguinamento gastrointestinale.
Il trasferimento all'Humanitas e gli accertamenti
Dopo circa 24 ore trascorse al Fatebenefratelli, nella serata di martedì 21 luglio è stato deciso il trasferimento all'ospedale Humanitas di Rozzano, struttura dove Fedez ha proseguito il percorso di cura nel reparto di Gastroenterologia.
Nella giornata di mercoledì 22 luglio il cantante è rimasto ricoverato per completare gli approfondimenti necessari e monitorare le sue condizioni. Il quadro clinico non sembrava destare particolare allarme, ma i medici hanno preferito mantenere sotto osservazione la situazione prima di procedere con le dimissioni.
Le dimissioni dopo tre giorni di ricovero
La svolta è arrivata giovedì 23 luglio, quando gli esami eseguiti all'Humanitas hanno fornito risultati positivi. Dopo le valutazioni dello staff medico, Fedez ha potuto lasciare l'ospedale e fare ritorno a casa nella serata dello stesso giorno. Il ricovero si è quindi concluso a tre giorni dall'ingresso in ospedale, con il rapper che ha potuto riabbracciare la famiglia dopo un nuovo episodio legato alla sua complessa storia clinica.
Gli ultimi anni segnati dai problemi di salute
Per Federico Leonardo Lucia, questo episodio si inserisce in un periodo particolarmente delicato dal punto di vista sanitario. Dal 2022 a oggi il rapper ha affrontato diversi ricoveri, interventi e complicazioni mediche che hanno attirato l'attenzione del pubblico.
Nel marzo 2022 gli era stato diagnosticato un tumore neuroendocrino del pancreas, per il quale era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Negli anni successivi sono arrivati altri problemi, tra cui episodi di sanguinamento e nuovi ricoveri, che hanno segnato profondamente il suo percorso personale e professionale.