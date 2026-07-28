Dopo lo spavento Fedez ritrova la serenità: lo scatto di famiglia che tranquillizza i fan

Il peggio pare ormai essere alle spalle: ora è il tempo di godersi la famiglia in tutta serenità. Dopo il grande spavento dei giorni scorsi e il ricovero in ospedale, Fedez è tornato a casa. E sui social, dove in queste ore ha pubblicato un tenero scatto tra le mura domestiche che ritrae la sua Giulia Honegger e il piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 18 luglio.
Il ritorno a casa dopo lo spavento
Una fotografia, pubblicata sulle storie Instagram, che ritrae la compagna avvolta dall'accappatoio e il figlioletto di pochi giorni attaccato al biberon. Ma soprattutto un'immagine che profuma di amore e tranquillità. Quella che Fedez sta provando a recuperare dopo l'ultima convulsa settimana trascorsa al in sospedale per via di un’emorragia dovuta alla riapertura di una vecchia ulcera. Un ricovero d'urgenza che non solo aveva sollevato nuove preoccupazioni sulle condizioni di salute, ma aveva soprattutto impedito al cantante di godersi appieno la festa e la gioia della nascita del suo terzogenito.
"Fortunato a essere qui"
Ma dopo gli esami, l'intervento e le trasfusioni, ecco il ritorno a casa, accolto dal caldo abbraccio di una famiglia che si allarga. "Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo" aveva scritto solamente 24 ore prima Fedez ripensando all'ultimo momento difficile legato alla sua salute. "In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato a esser sotto questo cielo". Un cielo con due stelle, una più luminosa dell'altra: Giulia ed Edoardo Lupo. Perché dopo la tempesta, torna sempre il sereno.
Chi è Giulia Honegger
Giulia Honegger, 23 anni, è una giovane stilista e imprenditrice milanese. Ha fondato un brand di moda insieme a Lucrezia Savoldi Bellavitis e, dall’estate 2025, è legata sentimentalmente a Fedez. Per il rapper, questa sarebbe la prima relazione importante dopo la separazione da Chiara Ferragni, e Giulia sembra aver portato una ventata di serenità nella sua vita personale.