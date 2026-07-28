Dopo lo spavento Fedez ritrova la serenità: lo scatto di famiglia che tranquillizza i fan

Ma dopo gli esami, l'intervento e le trasfusioni, ecco il ritorno a casa, accolto dal caldo abbraccio di una famiglia che si allarga. "Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo" aveva scritto solamente 24 ore prima Fedez ripensando all'ultimo momento difficile legato alla sua salute. "In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato a esser sotto questo cielo". Un cielo con due stelle, una più luminosa dell'altra: Giulia ed Edoardo Lupo. Perché dopo la tempesta, torna sempre il sereno.