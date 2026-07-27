Fedez rompe il silenzio sui social: "Pensavo che il mio tempo stesse per finire"
Il rapper, 36 anni, parla per la prima volta dopo il ricovero in ospedale e racconta le sensazioni vissute, come il momento in cui ha temuto di avere ancora poco tempo per i suoi figli. E ringrazia i sei sconosciuti che gli hanno donato il sangue
Due storie di Fedez © Instagram
Dopo giorni difficili trascorsi in ospedale, Fedez torna sui social con un messaggio carico di emozione e consapevolezza. Il rapper, diventato da poco padre per la terza volta di Edoardo Lupo con la compagna Giulia Honegger, ha raccontato le sensazioni vissute durante il ricovero e il momento in cui ha temuto che il tempo a disposizione potesse essere molto più breve del previsto. Una riflessione sul valore della vita, sulla famiglia e sulla necessità di rallentare dopo l'ennesimo problema di salute. E un ringraziamento speciale: "Sono vivo grazie ai sei sconosciuti che hanno donato sangue".
Fedez: "Quando sei in ospedale pensi che il tuo tempo stia per finire"
In un post pubblicato sui propri profili social, Fedez ha condiviso un'immagine che lo ritrae affacciato al terrazzo di casa a Milano, con la schiena tatuata rivolta verso l'obiettivo e lo sguardo perso verso il panorama. Un momento di pausa e introspezione accompagnato da parole che raccontano la fragilità vissuta negli ultimi giorni.
"Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo", ha scritto l'artista, prima di soffermarsi sul rapporto con il tempo, definito come l'unico vero bene prezioso a disposizione delle persone. Il rapper ha spiegato di aver attraversato momenti di forte paura durante la permanenza in ospedale, soprattutto mentre attendeva una trasfusione di sangue. "Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo", ha spiegato. Una sensazione resa ancora più intensa dal fatto che, proprio in quei giorni, stava iniziando una nuova fase della sua vita con la nascita del terzo figlio.
La paura di non poter riabbracciare i figli
Nel suo messaggio Fedez ha raccontato che il pensiero della famiglia è stato centrale durante il periodo più difficile. La possibilità di non poter tornare ad abbracciare i suoi figli gli avrebbe fatto percepire la realtà con occhi diversi. "La paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo", ha scritto il rapper, spiegando come quella esperienza gli abbia cambiato ancora una volta la prospettiva. "Non è cosa guardi, ma quello che vedi. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato a esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo".
Lo stop di Fedez
L'artista ha poi riconosciuto di aver ricevuto un nuovo segnale dal proprio corpo, dopo i problemi di salute affrontati negli ultimi anni. "Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati", ha raccontato.
Questa volta, però, a chiedergli di rallentare non è stato soltanto il fisico: anche i medici gli hanno indicato la necessità di prendersi una pausa. Una decisione che Fedez ha detto di voler accettare senza lasciarsi sopraffare dallo sconforto. "Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato a essere sotto questo cielo", ha scritto, lasciando trasparire un atteggiamento di gratitudine nonostante il momento complesso.
Cancellati gli impegni estivi, compreso il concerto al Forum di Assago
Il ricovero ha avuto conseguenze anche sul calendario professionale dell'artista. Fedez ha infatti dovuto annullare diversi appuntamenti previsti per l'estate, compresa la data al Forum di Assago. Dopo il ritorno a casa, Fedez ha però lasciato intendere di voler recuperare gradualmente gli impegni sospesi. "Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere", ha promesso ai suoi fan, chiudendo il messaggio con un ringraziamento: "Grazie al cielo".