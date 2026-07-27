Nel suo messaggio Fedez ha raccontato che il pensiero della famiglia è stato centrale durante il periodo più difficile. La possibilità di non poter tornare ad abbracciare i suoi figli gli avrebbe fatto percepire la realtà con occhi diversi. "La paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo", ha scritto il rapper, spiegando come quella esperienza gli abbia cambiato ancora una volta la prospettiva. "Non è cosa guardi, ma quello che vedi. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato a esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo".