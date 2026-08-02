Ryan Gosling ed Eva Mendes allargano la famiglia: ecco Charlie

Charlie è stato adottato dal California Doodle Rescue, che ha commentato la notizia tramite il proprio account Instagram. "Congratulazioni!!!! Hanno i migliori genitori della città!!!!". Mendes, che ha due figlie con Gosling, Esmeralda Amada, 11 anni, e Amada Lee, 10 anni, pubblica spesso foto dei cani di famiglia. Più recentemente, il 17 luglio, l’attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ha mostrato un assaggio di un pomeriggio trascorso con Magic, un cane salvato da un rifugio che è entrato a far parte della loro famiglia nel 2024, mentre si divertivano insieme in una piscina gonfiabile.