Ryan Gosling ed Eva Mendes allargano la famiglia: ecco Charlie

Eva Mendes e Ryan Gosling hanno un nuovo membro in famiglia. L’attrice e modella, 52 anni, ha annunciato sui social che insieme al compagno ha adottato un nuovo cane: Charlie, salvato da un rifugio per cani abbandonati. “Vi presentiamo Charlie, il nuovo membro della nostra famiglia”, scrive l’attrice, che ha già un altro cane, Magic.
Charlie e Magic
Charlie è stato adottato dal California Doodle Rescue, che ha commentato la notizia tramite il proprio account Instagram. "Congratulazioni!!!! Hanno i migliori genitori della città!!!!". Mendes, che ha due figlie con Gosling, Esmeralda Amada, 11 anni, e Amada Lee, 10 anni, pubblica spesso foto dei cani di famiglia. Più recentemente, il 17 luglio, l’attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ha mostrato un assaggio di un pomeriggio trascorso con Magic, un cane salvato da un rifugio che è entrato a far parte della loro famiglia nel 2024, mentre si divertivano insieme in una piscina gonfiabile.
L’arrivo del nuovo membro della famiglia arriva pochi giorni dopo che la Marvel ha annunciato, il 25 luglio, che Gosling è stato scelto per interpretare Ghost Rider (alias Johnny Blaze) nel prossimo film. Il 45enne candidato all’Oscar è stato presentato come il prossimo attore a vestire i panni di Ghost Rider, il personaggio supereroistico precedentemente interpretato sul grande schermo da Nicolas Cage. Coincidenza: Eva Mendes aveva recitato nel film Ghost Rider del 2007 al fianco di Cage.