La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti era stata inizialmente vissuta lontano dai riflettori. La conduttrice, abituata da anni all'attenzione mediatica, aveva scelto di proteggere il rapporto, lasciando che il tempo facesse emergere la natura del legame. I primi segnali della relazione erano arrivati dopo un weekend trascorso insieme alle terme di Saturnia. Da quel momento erano aumentati gli avvistamenti e gli indizi sulla possibile storia d'amore tra la conduttrice e l'attore.