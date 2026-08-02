Michelle Hunziker e Giulio Berruti sempre più innamorati: la loro estate d'amore
In un video pubblicato sui social, la conduttrice ha mostrato alcuni dei momenti più belli di luglio, tra cui i giorni di vacanza con l'uomo che le ha ridato il sorriso
Michelle Hunziker e Giulio Berruti © Instagram
Dopo mesi vissuti con discrezione, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembrano ormai pronti a raccontare pubblicamente la loro felicità. La conduttrice e l'attore hanno trascorso un'estate all'insegna della complicità, tra momenti di tenerezza, vacanze e sorrisi condivisi sui social, dove il loro legame appare sempre più solido.
A confermare il clima sereno della coppia è stato soprattutto l'ultimo racconto pubblicato da Hunziker su Instagram. Un vero e proprio album dei ricordi dedicato al mese di luglio, tra immagini di famiglia, amici e momenti privati, nel quale hanno trovato spazio anche diversi scatti insieme al compagno.
Le immagini sui social raccontano una coppia sempre più unita
Nel carosello pubblicato dalla conduttrice, accompagnato dalla frase "Un luglio che porto nel cuore", gli occhi dei fan sono stati catturati soprattutto dalle fotografie insieme a Giulio Berruti. Abbracci al tramonto, passeggiate mano nella mano, risate e piccoli momenti di quotidianità: le immagini mostrano una coppia affiatata, capace di vivere il rapporto con leggerezza e naturalezza. Hunziker e Berruti appaiono complici e sereni, senza più nascondere l'importanza che questa relazione ha assunto nelle loro vite.
Tra gli scatti condivisi c'erano anche immagini legate alla famiglia della conduttrice, compresi alcuni momenti del matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti. Ma sono state soprattutto le fotografie con l'attore a conquistare l'attenzione del pubblico.
In poche ore il post ha raccolto migliaia di interazioni e numerosi messaggi di affetto da parte dei follower. "Siete il ritratto dell'amore", "Siete stupendi" e "Ti meriti questa felicità" sono alcuni dei commenti lasciati dagli utenti, che hanno accolto con entusiasmo questa nuova fase della vita sentimentale di Hunziker.
Michelle Hunziker: "Sono felice, accanto voglio una persona risolta"
La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti era stata inizialmente vissuta lontano dai riflettori. La conduttrice, abituata da anni all'attenzione mediatica, aveva scelto di proteggere il rapporto, lasciando che il tempo facesse emergere la natura del legame. I primi segnali della relazione erano arrivati dopo un weekend trascorso insieme alle terme di Saturnia. Da quel momento erano aumentati gli avvistamenti e gli indizi sulla possibile storia d'amore tra la conduttrice e l'attore.
Con il passare dei mesi, però, Michelle Hunziker ha deciso di non nascondere più il proprio entusiasmo. Parlando della sua vita sentimentale, aveva spiegato: "Sono felice. Accanto voglio una persona risolta". Una frase che sembrava descrivere proprio il rapporto con Berruti, con cui la conduttrice sembra aver trovato un equilibrio dopo anni segnati da grandi cambiamenti personali.
Un nuovo capitolo dopo le precedenti relazioni
La storia tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti è iniziata dopo la fine della relazione dell'attore con Maria Elena Boschi, che nel frattempo ha intrapreso un nuovo percorso sentimentale. Per Hunziker si tratta di un nuovo capitolo dopo le importanti relazioni che hanno segnato la sua vita, mentre per Berruti rappresenta un ritorno sotto i riflettori anche dal punto di vista sentimentale. Oggi, però, a parlare sono soprattutto le immagini condivise dalla coppia: un'estate fatta di sorrisi, complicità e momenti semplici che sembrano raccontare una relazione sempre più forte.