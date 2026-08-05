© Instagram | Chiara Ferragni
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L'imprenditrice digitale, in vacanza a Ibiza con il fidanzato José Hernandez, ha spiegato che i periodi in cui il suo peso era particolarmente basso sono stati tra i peggiori della sua vita
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Chiara Ferragni è tornata a parlare del rapporto con il proprio corpo rispondendo sui social a chi ha commentato il suo aspetto fisico, in particolare a chi le ha scritto che starebbe ingrassando. L'imprenditrice digitale ha raccontato ai suoi follower un percorso personale fatto di difficoltà, cambiamenti e maggiore consapevolezza, spiegando di non voler più associare la magrezza estrema a un momento positivo della propria vita.
Tutto è nato da un messaggio ricevuto su Instagram, nel quale un utente le ha fatto notare un presunto aumento di peso. Ferragni ha scelto di replicare pubblicamente, spiegando che i periodi in cui appariva molto più magra non coincidevano necessariamente con momenti felici.
"In tutti i momenti in cui ero estremamente magra era perché non stavo bene e sinceramente non vorrei mai tornare a sentirmi così", ha scritto. Poi ha aggiunto di essere oggi in una fase diversa della sua vita: "Ora ho 39 anni, due bambini e una relazione sana, un lavoro che amo e finalmente una pace interiore che mai cambierei per una taglia più piccola".
La storia Instagram di Chiara Ferragni
Nella storia Instagram in cui ha condiviso il messaggio ricevuto, Ferragni ha aggiunto anche un invito rivolto agli utenti, scritto in inglese: "Stop commenting women's bodies, please", chiedendo quindi di smettere di giudicare l'aspetto fisico delle donne.
In un altro video pubblicato nelle sue storie, Ferragni ha spiegato di essere impegnata in numerosi progetti e di sentirsi orgogliosa della persona che è diventata dopo aver attraversato momenti complessi. L'influencer ha precisato di non aver mai sofferto di disturbi alimentari, ma ha raccontato di aver vissuto fasi delicate legate al rapporto con il cibo e con il proprio corpo.
"Non ho mai avuto dei disturbi alimentari, ma ci sono stati dei periodi in cui ero così triste da non riuscire a mangiare e altri in cui ero ossessionata dall’alimentazione sana", ha spiegato. Ripensando a quei momenti, ha aggiunto: "Sono stati i peggiori della mia vita".
Ferragni ha poi invitato chi osserva le sue vecchie fotografie a non fermarsi soltanto all'immagine esteriore, perché dietro un corpo molto più esile non c'era necessariamente benessere. "Quando vedete delle foto in cui ero particolarmente magra, dovete tenere presente che non ero per nulla felice", ha raccontato. Oggi, invece, sostiene di avere un rapporto più positivo con se stessa: "Ora adoro il mio corpo, anche se ci sono ancora dei margini di miglioramento".
Nel suo intervento sui social Ferragni ha parlato anche del rapporto con l'invecchiamento e della scelta di accettarsi maggiormente senza inseguire un'immagine costruita. Ha spiegato di apprezzare sempre di più il proprio aspetto naturale, dai capelli senza colorazioni diverse rispetto alla tonalità originale fino al volto senza trucco. Un percorso che, secondo le sue parole, ha richiesto molto tempo. "Sto imparando ad amarmi per quella che sono e ci è voluto tantissimo per arrivare a questo punto", ha concluso.