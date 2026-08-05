"In tutti i momenti in cui ero estremamente magra era perché non stavo bene e sinceramente non vorrei mai tornare a sentirmi così", ha scritto. Poi ha aggiunto di essere oggi in una fase diversa della sua vita: "Ora ho 39 anni, due bambini e una relazione sana, un lavoro che amo e finalmente una pace interiore che mai cambierei per una taglia più piccola".