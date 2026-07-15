Gli insulti social

Valentina Ferragni: "Scrivevano al mio ex che aveva fatto bene a lasciarmi perché sono grassa"

L'influencer racconta gli insulti ricevuti sui social dopo la fine della relazione con Matteo Napoletano e lancia un messaggio di accettazione.

15 Lug 2026 - 16:07
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© Instagram | Valentina Ferragni, gli scatti dell'influencer
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Valentina Ferragni, 33 anni, è tornata a parlare degli insulti ricevuti sui social e del rapporto con il proprio corpo. Ospite del podcast "Corporea", l'influencer e imprenditrice ha raccontato come, negli anni, sia stata spesso bersaglio di commenti offensivi legati al suo aspetto fisico.

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Gli insulti arrivati dopo la rottura

 Tra gli episodi che più l'hanno colpita ci sono quelli successivi alla fine della relazione con Matteo Napoletano, 24 anni. Ferragni ha rivelato che alcuni utenti hanno scelto di commentare direttamente i post dell'ex fidanzato, trasformando la separazione in un'occasione per attaccarla.

"Quando mi sono lasciata, sotto al post del mio ex fidanzato scrivevano: 'Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa'", ha raccontato.

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Parole che, secondo l'influencer, dimostrano quanto spesso il corpo delle donne continui a essere oggetto di giudizi superficiali, anche in contesti che non hanno nulla a che vedere con l'aspetto fisico.

"Sul mio corpo ormai ci ho fatto il callo"

 Valentina Ferragni ha spiegato di aver imparato a convivere con questo tipo di critiche. Con il tempo, infatti, ha sviluppato una maggiore consapevolezza che le permette di non lasciarsi condizionare dai commenti negativi.

"Quando viene criticato il mio corpo mi faccio una risata. Ci ho fatto il callo, alla fine dico: "Ok, va bene'", ha dichiarato.

L'influencer si è poi chiesta perché il dibattito online finisca così spesso per concentrarsi esclusivamente sull'aspetto estetico: "Ma veramente l'unica cosa di cui possiamo parlare è quella?".

Salute e felicità prima della taglia

 Nel corso dell'intervista, la sorella di Chiara Ferragni, 39 anni, ha voluto lanciare un messaggio positivo a chi vive con difficoltà il rapporto con il proprio corpo.

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Per lei il parametro più importante non è il numero indicato sulla bilancia o la taglia dei vestiti, ma il benessere personale. "Quando vedono il mio corpo, spero che possano pensare come prima cosa che io sia in salute, che abbia due chili in più o due chili in meno", ha spiegato.

E ha concluso: "Penso e spero che vedano una persona felice, che sta bene, a cui non interessa se non entra in una taglia 38".

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