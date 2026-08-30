Stefano Accorsi papà per la quinta volta: è nato Davide

Con l'arrivo di Davide, Stefano Accorsi diventa papà per la quinta volta. Per lui e Bianca Vitali, legati dal 2013 e sposati dal 2015, si tratta del terzo figlio, dopo Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, arrivato nel 2020. A completare il quadro familiare ci sono anche Orlando e Athena, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009 dalla lunga relazione dell'attore con Laetitia Casta, quest'ultima già affacciata al mondo della moda seguendo le orme materne.