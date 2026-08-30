Stefano Accorsi papà per la quinta volta: è nato Davide

Stefano Accorsi e Bianca Vitali: le foto più belle della coppia
© Instagram | Stefano Accorsi e Bianca Vitali
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Stefano Accorsi ha scelto di condividere con i fan sui social la nascita del figlio Davide, avuto insieme alla moglie Bianca Vitali con uno scatto intimo, capace di conquistare il web in pochi minuti: una manina, un dito e un cuoricino ricamato su un lenzuolo. Lo scorso luglio la coppia aveva rivelato la gravidanza con la consueta discrezione, affidando l'annuncio a una frase diventata subito virale sul web: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre".
Nessun volto, nessun dettaglio superfluo: solo l'immagine di una piccola mano stretta a quella del padre, accompagnata da un cuore blu e un solo nome scritto nella didascalia. Il post dell'attore bolognese, protagonista di titoli come Radiofreccia, L'ultimo bacio e Le cose non dette, è stato subito travolto dagli auguri di colleghi e amici: da Vittoria Puccini a Miriam Leone, passando per Orietta Berti, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e Stefano Bonaccini.
Con l'arrivo di Davide, Stefano Accorsi diventa papà per la quinta volta. Per lui e Bianca Vitali, legati dal 2013 e sposati dal 2015, si tratta del terzo figlio, dopo Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, arrivato nel 2020. A completare il quadro familiare ci sono anche Orlando e Athena, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009 dalla lunga relazione dell'attore con Laetitia Casta, quest'ultima già affacciata al mondo della moda seguendo le orme materne.
Una famiglia allargata che, ancora una volta, ha scelto di raccontarsi con la stessa misura e riservatezza di sempre, lasciando che a parlare fosse un'unica immagine, semplice e carica di significato, capace di dire tutto senza bisogno di troppe parole.
© Instagram | Stefano Accorsi e Bianca Vitali
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