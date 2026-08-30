Fiocco azzurro

Stefano Accorsi papà per la quinta volta: è nato Davide

L'attore annuncia con una foto sui social la nascita del terzo figlio con la moglie Bianca Vitali 

30 Ago 2026 - 10:44
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Stefano Accorsi ha scelto di condividere con i fan sui social la nascita del figlio Davide, avuto insieme alla moglie Bianca Vitali con uno scatto intimo, capace di conquistare il web in pochi minuti: una manina, un dito e un cuoricino ricamato su un lenzuolo. Lo scorso luglio la coppia aveva rivelato la gravidanza con la consueta discrezione, affidando l'annuncio a una frase diventata subito virale sul web: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre".

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L'annuncio social e la pioggia di auguri dal mondo dello spettacolo

 Nessun volto, nessun dettaglio superfluo: solo l'immagine di una piccola mano stretta a quella del padre, accompagnata da un cuore blu e un solo nome scritto nella didascalia. Il post dell'attore bolognese, protagonista di titoli come Radiofreccia, L'ultimo bacio e Le cose non dette, è stato subito travolto dagli auguri di colleghi e amici: da Vittoria Puccini a Miriam Leone, passando per Orietta Berti, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi e Stefano Bonaccini.

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Una famiglia sempre più numerosa tra due matrimoni

  Con l'arrivo di Davide, Stefano Accorsi diventa papà per la quinta volta. Per lui e Bianca Vitali, legati dal 2013 e sposati dal 2015, si tratta del terzo figlio, dopo Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, arrivato nel 2020. A completare il quadro familiare ci sono anche Orlando e Athena, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009 dalla lunga relazione dell'attore con Laetitia Casta, quest'ultima già affacciata al mondo della moda seguendo le orme materne.

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Una famiglia allargata che, ancora una volta, ha scelto di raccontarsi con la stessa misura e riservatezza di sempre, lasciando che a parlare fosse un'unica immagine, semplice e carica di significato, capace di dire tutto senza bisogno di troppe parole.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali: le foto più belle della coppia

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© Instagram |  Stefano Accorsi e Bianca Vitali 
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