"Gabriele Muccino mi ha spiegato che il personaggio era totalmente assorbito dal culto del corpo - ha raccontato Accorsi - Io mi sono sempre tenuto in forma, ma questa volta non bastava: dovevo proprio cambiare". Da lì è iniziato un percorso strutturato, pensato prima di tutto per essere sostenibile e sicuro. Il primo passo è stato l'alimentazione, studiata nei dettagli, seguita poi da un allenamento sempre più intenso sotto la guida di un personal trainer. Una vera e propria challenge di diverse settimane, basata su costanza, disciplina e su esercizi impegnativi, che richiedono controllo, forza e concentrazione totale.