Stefano Accorsi in un mare d’amore a Rimini con moglie e figli

Stefano Accorsi, 51 anni, è un fiume in piena e in spiaggia non si risparmia: castelli di sabbia, giochi, tuffi, coccole, senza far mancare attenzioni ai suoi bambini e alla moglie, alla quale riserva baci e tenerezze. Non si fa notare dai fan e quasi passa inosservato ponendo al centro dei suoi obiettivi solo la sua famiglia.

Testimonial della Regione Emilia Romagna, Accorsi si gode la giornata di mare con semplicità e naturalezza, coprendo il ruolo di un papà come tanti. Bianca Vitali in costume nero si dedica ai suoi bimbi e si lascia accarezzare dal marito con i flash del settimanale “Chi” che li sbirciano da lontano.

