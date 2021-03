Stefano Accorsi spegne 50 candeline: la sua carriera dagli spot al cinema

Leggi Anche Da Raoul Bova a Stefano Accorsi e Claudia Gerini... ecco i 50enni che non ti aspetti del 2021

Il successo grazie a un gelato - Dopo l'infanzia e l'adolescenza passate nella tranquilla Bagnarola, paese in provincia di Bologna, nel 1991 Accorsi viene preso da Pupi Avati per una piccola parte nel film "Fratelli e sorelle". La svolta arriva nel 1994, quando viene scelto come il protagonista dello spot di un gelato che diventa subito un tormentone. "Avevo 23 anni e mi ricordo tutto, il regista era Daniele Luchetti. Piovve per molti giorni e alla fine girammo tutto in mezza giornata, mangiando un sacco di gelati. Grazie a quella pubblicità per la prima volta sono stato riconosciuto per strada", aveva raccontato l'attore a "Verissimo".

La consacrazione al cinema - Da quel momento per l'attore si spalancarono le porte del cinema. Nel 1996 uscì "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", al quale seguirono numerosi successi cinematografici: "Vesna va veloce", "La mia generazione" e "Radiofreccia" di Luciano Ligabue. Nel 2001 fu l'anno della consacrazione con "L'ultimo bacio" di Gabriele Muccino, a fianco di Giovanna Mezzogiorno, e "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek. Negli anni successivi tornò sul grande schermo con "Un viaggio chiamato amore", "Romanzo Criminale" e "Saturno Contro". Negli ultimi anni l'abbiamo visto in "A casa tutti bene", "Il campione", "La dea fortuna" e "Lasciami andare".

I difficili anni in Francia - Nel 2003, per stare vicino alla compagna Laetitia Casta, Stefano si trasferì in Francia. Dieci anni difficili, in cui il mondo del cinema italiano pareva avergli voltato le spalle. Durante il suo "esilio" è però diventato padre per la prima volta di Orlando (nato nel 2006) e tre anni dopo di Athena.

La famiglia allargata - Dopo la separazione nel 2013, consumata lontano dai riflettori, Accorsi sul set della serie tv "1992" ha conosciuto la sua attuale moglie Bianca Vitali. La coppia si è sposata nel 2015 e ha due figli, Lorenzo e Alberto. Dopo quattro figli l'attore ha ammesso a "Verissimo" di essere un papà provetto: "Ogni volta è un'emozione meravigliosa, sorprendente. Quando ho avuto Orlando avevo 35 anni, ormai posso cambiare un pannolino bendato. Oggi mi stanco più di una volta, ma sono meno apprensivo".

