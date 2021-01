Da Raoul Bova a Stefano Accorsi e Claudia Gerini... ecco i 50enni che non ti aspetti del 2021

50 anni da star nell'anno, che tutti si augurano sia quello della rinascita: il 2021. Li compiranno molti artisti, a partire da coloro che hanno sofferto la pandemia più di altre categorie per lo stop agli spettacoli dal vivo che si protrae da molti mesi. Da Mario Biondi a Giorgia, passando per Ricky Martin e poi sex symbol come Stefano Accorsi e Raoul Bova. E ancora Claudia Gerini e Sofia Coppola , Jared Leto e Mark Whalberg...

E' senza concerti da un anno il re del Natale, Mario Biondi che il 28 gennaio arriverà al traguardo del mezzo secolo, essendo nato a Catania nel 1971 col nome di Mario Ranno. Ha esordito giovanissimo, a 12 anni era già sul palco, e il suo limpido stile da crooner dalla coloritura jazz è senza tempo per questo forse sembra senza tempo anche lui ed è difficile dargli un'eta. Ma ne compie 50.



Nel 2021 un'altra star della nostra musica e voce senza confronti, spegnerà 50 candeline: Giorgia. E' nata il 26 aprile a Roma, ha scritto oltre 100 brani tutti famosissimi

vendendo oltre 7 milioni di copie, ha vinto tutto a partire dal Festival di Sanremo e' tra le nostre interpreti più sensibili e più amate. Ai 50 anni ci arriva con una immensa carriera alle spalle ma conoscendo la sua sensibilita' non sarà un traguardo a cui rimarrà insensibile.

Sex symbol di casa nostra come Stefano Accorsi (2 marzo) e Raoul Bova (14 agosto) scavallano il fatidico traguardo. Accorsi celebre anche in Francia per il lungo amore, dal 2003 al 2013, con Laetitia Casta, da cui sono nati quale Orlando e Athena. Da "L'Ultimo bacio" di Gabriele Muccino, alla Coppa Volpi per "Un viaggio chiamato amore", da "Romanzo Criminale" a "Fortunata" di Castellitto, un grande protagonista del cinema italiano. Dal 2013 anche la sua metà è italiana: Bianca Vitali da cui ha avuto Lorenzo e Alberto.

Raoul Bova, forse nello spirito dei 50 anni, ha appena scritto il libro della vita in cui per la prima volta si racconta e racconta la sua passione per il nuoto, Le regole

dell'acqua, in cui spiega come è arrivato a fondo ed è tornato a galla.

Star di casa nostra anche Stefania Rocca, che compie 50 anni il 24 aprile e scavalla il 2020 come protagonista di "Cops" su Sky Uno in attesa di "Tutta colpa di Freud" su Canale 5 sempre in coppia con Claudio Bisio, con cui ha già condiviso successi come "Nirvana" e "La cura del Gorilla". Energia da vendere anche per un'altra grande e versatile interprete del cinema italiano, Claudia Gerini che raggiunge il suo 50mo compleanno il 18 dicembre. Nel 2021 la vedremo in una commedia al femminile

ambientata in Salento, "Sulla giostra", firmata da Giorgia Cecere.



Già due candidature all'Oscar nella carriera di Jeremy Renner (7 gennaio), versatile protagonista di commedie come cenerentola a New York, che si è guadagnato la nomination per "The Hurt Locker" di Kathryn Bigelow, e "The Town", dove era al fianco di Ben Affleck.

Hollywood è ai suoi piedi da sempre, prima come figlia di cotanto padre, poi per essersi conquistata da sola la vetta: Sofia Coppola compie 50 anni il 14 maggio. La regista e' stata la prima ad avere conquistato la candidatura all'Oscar con il bellissimo "Lost in Traslation", ha vinto il Leone d'oro con "Somewhere", ha conquistato la Giuria di Cannes con "L'inganno".

Tra i 50enni del 2021 anche Enzo Miccio (5 maggio), Mark Whalberg (5), Max Biaggi (26 giugno), Luca Bizzarri (13 luglio), Sacha Baron Cohen (13 ottobre), Winona Ryder (29 ottobre), Ricky Martin (24 dicembre), Jared Leto (26 dicembre). Ewan McGregor

(31 marzo).

