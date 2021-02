Laetitia Casta in dolce attesa: quarto figlio per l'attrice 43enne

Un'altra cicogna, la quarta, ha spiccato il volo verso la casa di Laetitia Casta . L'attrice 43enne aspetta un bebè dal marito Louis Garrel e, a giudicare dal pancione, non dovrebbe mancare molto al parto. Il settimanale "Gente" ha immortalato l'attrice francese mentre si reca al conservatorio di Parigi per seguire alcune lezioni di musica: il cardigan rosa contiene a fatica il suo ventre già molto pronunciato.

Sulla nuova gravidanza, la Casta ha mantenuto il riserbo più totale. Forse sulla sua scelta hanno pesato le discriminazioni che ha raccontato di aver subito a causa della sua seconda gravidanza, nel 2006. Stavolta ha scelto di non farne parola con nessuno, ma le immagini di lei in strada a Parigi parlano chiaro. Sotto al golfino rosa il pancione è già bello grosso e il bebè dovrebbe nascere entro poche settimane. Maschietto o femminuccia? Non si sa, anche se le tonalità di rosa scelte dall'attrice potrebbero nascondere un indizio.

Laetitia ha già tre figli. Sahteene nata nel 2001 dall'amore con Stéphane Sednaoui. Ci sono poi Orlando (14 anni) e Athena (11), nati dal matrimonio ormai terminato con Stefano Accorsi. Ora è felicemente sposata con Garrel, al quale ha detto sì nel 2017. Per lui è il primo figlio naturale, ma insieme alla sua ex Valeria Bruni Tedeschi ha adottato una bambina di origine senegalese, Oumy. Una famiglia allargatissima, sicuramente felice di accogliere il nuovo membro in arrivo...

